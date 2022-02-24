【個股分析】美銀：ASM太平洋業績亮麗　惟料新增訂單減慢損收入、目標價降至130元

▲ 美銀：ASM太平洋業績亮麗 惟料新增訂單減慢損收入、目標價降至130元

ASM太平洋 （00522） 上季收入增長43.9%至62億元，美銀指，公司上季表現及未來增長指引均是正面。ASM太平洋今日力挽狂瀾，逆市收升0.8%，報85.65元，是科指成分股之中，唯一錄得升幅的股份。

美銀指，公司毛利率及經營利潤率分別維持41%和20%的高水平，較歷史平均的35%和15%為高。當中，半導體解決方案分部（SEMI）增長72%，其經營利潤率為24%，抵銷了SMT解決方案分部(SMT）動力減慢的問題。

公司對SEMI、汽車、顯示器/LED的長線增長前景大致樂觀。管理層提到，高端組裝的產品組合錄得改善，特別是在記憶如晶圓 TCB（熱壓焊接）方面。

料新增訂單減慢損收入

不過，美銀表示，公司新增訂單由去年第3季的7.35億美元降至上季的6.74億美元，而首季收入指引為6.4億至6.9億美元，屬一個較慢的增長，因此，該行估算第2、3、4季收入分別為6.31億美元、6.94億美元和7.15億美元，即按年跌8%，而每股盈利跌兩成至6.16元。

ASM太平洋在高端組裝和TCB認證之中開始被一線晶片製造商所重用，預計公司按年增長於2023更顯強大，重申「買入」評級，但目標價由140元降至130元。

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編輯：姚卓然