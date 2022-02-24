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【希慎業績】希慎：要深入了解禁止追租政策才能評估　盼與商戶共度時艱

股市 16:32 2022/02/24

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【希慎業績】希慎：要深入了解禁止追租政策才能評估　盼與商戶共度時艱

第五波疫情未見好轉，希慎 （00014） 首席財務總監賀樹人指，過去兩年疫情期間，希慎都為租戶提供兩成以上的租金寬免，現時會密切關注情況。首席營運總監呂幹威表示，從過去疫情經驗，當疫情平靜過後，經濟便會重拾動力，去年本地消費便支撐了本港消費市場。

財政預算案指出，禁止業主向599指定處所等追租3個月，呂幹威指，十分關注有關政策，但需要了解更多才能作出評估，而疫情嚴峻下，希慎會與租戶保持溝通及聯繫，為其提供援助及支持，希望租戶做到生意，與其共度時艱。

希慎業績詳細睇【下一頁】

寫字樓方面，呂幹威指，去年下半年寫字樓業務有好轉，相信第五波疫情後，寫字樓市場可重拾去年底的復甦，未來數月對寫字樓前景偏審慎，但並不悲觀。賀樹人指，今年到期的寫字樓租約中，已有35%續租，希望今年寫字樓業務穩定。

併購不限於中港兩地

希慎近年積極併購，主席利蘊蓮指，全球有好投資的地方都會留意，並不限於中港兩地，香港會繼續投資住宅投資項目，因住宅市道較好，但內地是一個非常關鍵的市場，主要集中留意上海及大灣區，其中上海項目屬投資物業，是長遠營運，大灣區項目則採營運模式，由希慎自行經營。

呂幹威補充，輕資產投資相當重要，分散香港以外地方投資，可以令收入更平衡，重申集團核心一定在香港，有機會將在香港進行有序投資。

 

【石Sir一周前瞻及異動股】大酒店、中國有色礦業、周大福、陽光油砂、康希諾生物、長飛光纖光纜
 

相關文章：【地產商聯手】恒地土瓜灣庇利街項目引入希慎、帝國集團投資　每呎資本投入16,990元（第二版）

相關文章：【香港經濟】大摩再降本港GDP增長預估至1%　指疫情負面影響削弱政府刺激措施

 

港股 希慎興業（00014） 疫情 利蘊蓮 大灣區 希慎 香港 財政預算案
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