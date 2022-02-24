【NFT】美國業主將屋契變NFT網上拍賣 五房獨立屋510萬港元起標

近期元宇宙流行虛擬土地交易，但NFT虛擬資產竟然涉足現實房地產市場。美國有業主近日將自己位於佛羅里達州格爾夫波特（Gulfport）的一間五房獨立屋的屋契，透過NFT形式在網上拍賣，起標價65萬美元（折合約510萬港元）。

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據美國傳媒《財富》（Fortune）雜誌報道，這間用NFT拍賣的住宅，是一間獨立屋，有5間睡房及3.5間浴室，據知已吸引近7,000名潛在買家，將會在當地時間本月10日開始拍賣。業主Leslie Alessandra本身是虛擬貨幣公司的創辦人，也是當地物業投資者，今次利用NFT賣屋，是希望推動虛擬產業發展，找出NFT更多可能性。

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責任編輯：龍紀瑩