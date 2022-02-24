【業績│銀行股】東亞：內房相關貸款風險敝口佔比約14％　去年第四季已就此撥備

東亞 （00023） 去年純利52.7億元，按年大升45.8%。派末期息每股0.35 元。東亞銀行聯席行政總裁李民橋業績後指，集團淨利息收益率（NIM）去年下半年開始回穩，去年下半年淨利息收入亦較之前半年度改善2.5%。他認為，美國加息雖不會立即反映在港元銀行同業拆息（Hibor）上，但預計Hibor每升100點子，將帶動集團本港淨利息收入進帳10億元。

東亞銀行聯席行政總裁李民斌承認，內地減息對集團NIM有一定壓力，惟集團過去一年努力吸收低成本存款，料有助維持淨息差。他又指，回購Elliott持股後集團每股派息將增加，對股東屬好消息。

被問到考慮出售藍十字保險業務一事，李民橋稱一直有檢視業務並冀加強集中集團核心銀行業務，去年出售東亞人壽的交易顯示有關方向對集團正面，惟現階段不可透露太多藍十字的交易內容，適時會作公告。他又表示會不斷從多方面改進盈利，包括從Elliott回購，接下來亦會有其他行動。

東亞內地業務去年虧轉盈，集團過去幾年亦致力改善資產質素，內房相關貸款佔整體集團風險敝口比重目前約14％。東亞銀行風險總監陳淑佩透露，集團有機制將高風險敝口客戶放入監察名單，名單上現時有數個戶口。去年第四季經檢視後亦已就預期信貸損失（ECL）進行撥備，有關變化已反映在去年業績上。她指未來難以預測，但初步估算內房風險敞口對集團撥備影響屬可承受。

內地房地產政策已有所鬆綁，管理層料流動性與整體情況均有望改善，集團亦已減少內房風險敝口。李民斌補充指，兩年前集團面對的內地房地產問題來自非一、二線城市的非一線發展商，而且大多有物業抵押，至於今次的壓力則來自在港發債的大型內房。內地房地產行業未來倘有更多負面消息，李民橋不排除會導致集團未來信貸成本處於高水平，但減值損失則料可維持在去年下半年水平。

對於多間本港分行因疫情被逼關閉，東亞管理層指影響不大，因很多客戶已轉為數碼化交易，相信疫情影響不會長期持續，本港資產質素仍可控，不會因疫情有顯著影響。該行有密切留意本地飲食、零售及酒店等疫情下的高風行業，過去一年相關敞口一直減少。

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