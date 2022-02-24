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【職場文化】善用遙距科技　7招助提升招聘能力

商業 17:00 2022/02/24

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各行各業面對大遲職（Great Resignation）人才流失，企業遇到人力資源問題仍然會持續，善用遙控科技及流動網絡通訊，或可助企業及管理層重新製定招聘策略。

【職場文化】人工智能人才需求大　企業宜加強員工AI能力

據《Willis Towers Watson》報告指，73%美國僱主難以找到及留住具合適能力的員工、英國商會的數據也有類似情況，70%的英國公司面臨招聘困難。要擴大刊登招聘及增加渠道、採用靈活面試方式等，提升招聘效果。

7招以科技的招聘技術
研究指出，58%求職者會使用智能手機尋找工作機會，所以報告建議公司可透過網頁、社交平台等刊登職位空缺，有例子是求職者人數會增加11.6%。

7種新招聘手段包括：
1.建立招聘網頁：當近半求職者使用流動裝置尋找求職機會，四分之三的公司會使用自動化系統提高招聘效率。而網頁顯示速度會影響求職者反饋，延遲時間超過兩秒後，每秒有機會削減7%瀏覽量。

2.社交平台求職需求日增：79%求職者使用社交平台，近三分之二人力資源人員認為，提供職業前景及明確方向，並結合如Instagram、Facebook或LinkedIn招聘平台，可增加與全世界專才接觸機會。

【留住人才】4 成員工打算離職　僱主留人有法

3.流動通訊與求職者溝通：互聯網及流動設備應用，讓管理層快速與求職者建立溝通或進行面試，而求職者亦更能掌握工作動態等消息。

4.短訊互通：報道指申請者會打開短訊查閱的比例高達98%，是聯繫求職者最有效及直接的方式，可與求職者保持最快互動，公司可透過短訊自動發送及提醒面試細節，簡化HR面試流程。

5.遙距視像面試：在家工作或遙距工作者日增，利用視像會議平台進行面試，可先讓求職者預先準備面試問題，較電話方式直接。

6.利用通訊平台、論壇接觸求職者：通訊程式中的群組、或專業論壇是新興的傳播渠道，招聘人員可利用行業關聯的通訊群組，如IT專業人士討論區等，以更直接方式接觸求職者。

7.自由工作者求職平台：據了解，約有58%傳統員工現考慮未來會投入自由職業，企業利用新興的自由職業者平台，或可提升尋找人才機會。

責任編輯：向頌勤

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