  • 15°C
香港時間 : 2022224日 (四) 16:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

俄烏戰雲密佈嚇散股市   有隻績優股表現威威

股市 16:25 2022/02/24

分享：

俄羅斯、烏克蘭戰雲密布，嚇散環球股市。港股今日隨外圍大跌，恒生指數收市跌758點，跌幅超過3%，失守二萬三關，收報22901點。不過，有一隻績優股表現突出，今日大漲半成，成為最大升幅藍籌股，此及百威亞太 （01876） 。百威亞太股價全日升4.8%，收報23.95元。

*中銀香港特約：虎進金來　虎年可持續發展投資機遇*

百威亞太公布截至去年底止年度業績。聯席主席兼首席執行官楊克（Jan Craps）表示，疫情未有對集團的供應鏈造成顯著影響，這受益於業務本地化。

集團在亞洲擁有大約50家啤酒廠，其中30家位處中國，而大部分啤酒和包裝的原材料都於當地採購。因此，跨國運輸減少，同時集團也能利用自身的製造網絡，盡可能地接近消費者。儘管一些穀物的確要依賴進口，但目前為止前線生產並無出現過嚴重中斷。他又提到，現時銷往香港的運輸也沒有受阻。

楊克表示，看好中國市場仍有龐大增長空間，集團將專注在中國售賣六大品牌，其中「百威」去年銷售增長逾20%，佔其在中國總收入的一半，即使與疫情前的水平相比，也錄得單位數的增長。

其次，「百威金尊」銷量增長超過50%，已成為在中國非常成功的品牌。此外，集團亦瞄準女性市場，推出多款果啤酒。他認為，六大品牌在中國市場發展均非常成熟，將繼續擴大領導地位，並持續發展高端市場。

欄名 : 3分鐘睇股

最新專欄文章 更多

晶片股現見底回升格局 ASM太平洋522短綫完勝中芯國際981、華虹1347？
今日
晶片股現見底回升格局 ASM太平洋522短綫完勝中芯國際981、華虹1347？
中資科網股進入業績期 阿里巴巴9988監管下聚焦新業務發展？
今日
中資科網股進入業績期 阿里巴巴9988監管下聚焦新業務發展？
三大因素決選本地電訊股 中移動（00941）VS 中聯通（00762）點揀好？
今日
三大因素決選本地電訊股 中移動（00941）VS 中聯通（00762）點揀好？
鋁價或飆升至4000美元 中國鋁業（02600）影子概念可否跟炒？
今日
鋁價或飆升至4000美元 中國鋁業（02600）影子概念可否跟炒？
俄烏開戰、港股半日急挫逾700點 或跌至22000點水平？
今日
俄烏開戰、港股半日急挫逾700點 或跌至22000點水平？
亞太 百威亞太（01876） 疫情 可持續發展 港股 羅斯 烏克蘭 銷售 指數 恒生指數

上一篇文章

【希慎業績】希慎：要深入了解禁止追租政策才能評估　盼與商戶共度時艱
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【第五波疫情】滙豐恒生中銀東亞多間分行停業、累計逾200間　一文看清各銀行最新營業安排（不斷更新）
【第五波疫情】滙豐恒生中銀東亞多間分行停業、累計逾200間　一文看清各銀行最新營業安排（不斷更新）
【美股期貨】俄烏危機升級　道指期貨跌逾800點、納指期貨跌逾3%（不斷更新）
【美股期貨】俄烏危機升級　道指期貨跌逾800點、納指期貨跌逾3%（不斷更新）
【財政預算案2022】財政預算案金融措施懶人包　再發行多項債券、擬放寬理財通額度及再派電子消費券（附各項措施）
【財政預算案2022】財政預算案金融措施懶人包　再發行多項債券、擬放寬理財通額度及再派電子消費券（附各項措施）
【恒指ADR+夜期】夜期跌276點　阿里美股價再創港新低（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】夜期跌276點　阿里美股價再創港新低（不斷更新）
【財政預算案2022】電子消費券每人再派1萬元共涉660億　4月先派5000元、年中派第二期　第二期可轉電子支付工具
【財政預算案2022】電子消費券每人再派1萬元共涉660億　4月先派5000元、年中派第二期　第二期可轉電子支付工具
【商湯20】商湯午後續跌逾一成　恒指公司「進一步分析」突減權重、被動買貨力量大減9成
【商湯20】商湯午後續跌逾一成　恒指公司「進一步分析」突減權重、被動買貨力量大減9成
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款