俄烏戰雲密佈嚇散股市   有隻績優股表現威威

俄羅斯、烏克蘭戰雲密布，嚇散環球股市。港股今日隨外圍大跌，恒生指數收市跌758點，跌幅超過3%，失守二萬三關，收報22901點。不過，有一隻績優股表現突出，今日大漲半成，成為最大升幅藍籌股，此及百威亞太 （01876） 。百威亞太股價全日升4.8%，收報23.95元。

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百威亞太公布截至去年底止年度業績。聯席主席兼首席執行官楊克（Jan Craps）表示，疫情未有對集團的供應鏈造成顯著影響，這受益於業務本地化。

集團在亞洲擁有大約50家啤酒廠，其中30家位處中國，而大部分啤酒和包裝的原材料都於當地採購。因此，跨國運輸減少，同時集團也能利用自身的製造網絡，盡可能地接近消費者。儘管一些穀物的確要依賴進口，但目前為止前線生產並無出現過嚴重中斷。他又提到，現時銷往香港的運輸也沒有受阻。

楊克表示，看好中國市場仍有龐大增長空間，集團將專注在中國售賣六大品牌，其中「百威」去年銷售增長逾20%，佔其在中國總收入的一半，即使與疫情前的水平相比，也錄得單位數的增長。

其次，「百威金尊」銷量增長超過50%，已成為在中國非常成功的品牌。此外，集團亦瞄準女性市場，推出多款果啤酒。他認為，六大品牌在中國市場發展均非常成熟，將繼續擴大領導地位，並持續發展高端市場。