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俄羅斯出兵烏克蘭　地緣政治風險飆升

宏觀解讀 16:25 2022/02/24

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俄羅斯正式對烏克蘭採取軍事行動，媒體報道烏克蘭首都基輔遭飛彈攻擊，市場觀望歐美陣營下一步行動。環球避險情緒急劇升溫，各地股市明顯下挫，歐元跌向1.12水平，資金湧入避險資產，其中黃金急升至近1年高位的每盎司1,949美元。市場擔心能源供應出現震盪，布蘭特期油升穿每桶100美元大關。筆者認為，現時市場情緒薄弱，風險資產難以擺脫下行格局。投資者亦降低聯儲局在3月大手加息半厘的預期，導致債息下挫。然而，歐洲地區戰雲密布，正在從疫情中恢服的供應鏈又再遭擾亂，能源及糧食商品價格急升下，全球通脹風險隨時不跌反升，聯儲局很可能會堅持收緊貨幣政策，年內利率走勢仍會趨向上行。

亞洲貨幣普遍下挫，但人民幣滙價表現強韌，並在6.31水平附近波動。市場討論人民幣能否扮演避險貨幣的角色。筆者認為，中國經濟規模龐大，內循環發展格局下，本地經濟能支持國內消費，在疫情下中國亦已經構建比較完整的供應鏈，加上地理位置處於亞洲，總體較能抵禦歐洲風險帶來的衝擊。另一方面，西方國家對俄羅斯實施金融制裁，可能導致部分俄羅斯企業及機構加大對人民幣資產的配置，增加對人民幣的需求。然而，一旦軍事衝突擴大，人民幣亦難以獨善其身，如果資產價格出現暴跌，市場對美元流動性的需求將會大增，屆時人民幣亦將難逃短暫貶值的調整。

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撰文 : 張建泰 瑞穗銀行東亞資金部首席亞洲外滙策略師

欄名 : 外幣滙穗

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