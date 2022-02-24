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【烏克蘭】 YouTube直播烏克蘭街景現況　高峰時期逾3萬人收看

科技 16:31 2022/02/24

分享：

有YouTube頻道就從高空直播烏克蘭首都基輔的情況，高峰時期更有3萬人同時觀看。

俄羅斯、烏克蘭局勢持續惡化。俄羅斯總統普京今（24日）宣布，在位於烏克蘭的頓巴斯地區進行「軍事行動」，烏克蘭首都基輔（Kyiv）等多地隨即傳出爆炸聲，全球民眾均相當關心基輔現時情況。有YouTube頻道就從高空直播烏克蘭首都基輔的情況，高峰時期更有3萬人同時觀看。

【蘋果爭議】蘋果美國門市僱員擬籌組工會　集體改用Android手機防監控

【YouTube】 YouTube新增TikTok風格圓環圖標　顯示頻道何時直播

YouTube頻道《EarthCam》在Youtube持續轉播基輔情況，過往直播頂多同時2,000至3,000人收看，結果在軍事行動展開後，就立刻暴增湧入3萬多名網友同時收看。

不少網民都在《EarthCam》的聊天室中表示：「祝福烏克蘭」、「​NO WAR !!!!!!」等。同時也有網民發現，暫時街上也相當平靜，市民還悠地駕駛。事實上，美國有線新聞網絡（CNN）記者Matthew Chance清晨在基輔直播新聞時，現場曾傳出爆炸聲響，他與團隊均立刻暫停報道，並穿上裝備。

【TikTok】TikTok延長影片時間　可帶來更高收入？

責任編輯：曾曉汶

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