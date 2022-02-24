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財經台今日精選（2022年2月24日）

股市 17:30 2022/02/24

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「財經台」逢交易日為你捕捉市場焦點，邀請市場專家為你剖析金融市場形勢，做好投資部署。
三大精選短片：（1）俄烏開戰 參考過往俄羅斯開戰後數天是美股買貨時機？（2）俄烏疑似已開火 市場何時消化不利因素？（3）俄烏開戰、港股半日急挫逾700點 或跌至22000點水平？
皇牌節目： 【ET財智Talk】中銀香港特約：虎進金來  虎年可持續發展投資機遇

 

欄名 : 財經台今日精選

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