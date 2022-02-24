【意大利票房】意大利年度院線票房暴跌50%　全國仍有超過500塊銀幕未重開

▲ 意大利放映商對票房暴跌發出警報，業界代表反映全國仍有超過500塊銀幕未重開。

意大利放映商對票房暴跌發出警報，業界代表反映全國仍有超過500塊銀幕未重開，且與疫情前的平均年票房收入相比，意大利2021年的票房暴跌50%以上，達到1.7億歐元（約15億港元）。

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意大利放映協會負責人Mario Lorini表示，意大利在2019年新冠疫情初期約有3600塊電影銀幕暫停使用，而在2年後的今天，意大利全國仍有超過500塊銀幕尚未重新開放使用。

他表示，2年過去意大利影院票房仍然萎靡不振，一方面源自疫情不斷反覆，另一方面則是在疫情期間電影協會取消了電影院獨家放映權。

電影上線串流平台成主因

Mario Lorini敦促意大利政府，恢復電影院的90天獨家放映期，及後才可在串流平台和廣播公司上線。他認為，意大利的院線發行商已經處於生死存亡的境地。

2021年年度意大利院線票房總收入1.7億歐元，觀影人次2500萬人，較疫情之前的年平均水平暴跌50%。而西班牙和法國在疫情期間仍堅持著電影院獨家放映期，使意大利的觀影人次遠不如2021年度西班牙院線觀影人次4100萬。即使法國2021年度觀影人次較2019年也下跌了23.2%，但仍達9600萬。

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責任編輯：李智美