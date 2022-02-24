【公屋裝修】 一家三口喜獲派公屋 花33萬裝修380呎單位 全屋走日系風格 半開放式廚房增空間感

香港一屋難求，不少人苦苦輪候多年也未能夠分派得一公屋單位，若然有幸能獲派一公屋單當然要好好裝修一番，以打造屬於自己與家人的安樂蝸，而近年有不少單位裝修風格也以日式風格為主，以營造出舒適、溫暖、簡約的感覺，而今次要介紹的單位同樣是走日系風，其位於觀塘翠平南邨，面積為380呎，屬3-4人單位，裝修費為33萬，裝修了約2個月。

單位原則屬長形，有一梗廚、梗廁但沒有梗房，因此設計師和戶主在間隔劃分上能更靈活，而單位屬清水樓，因此戶主在收樓時只會有簡單的水泥地、淨色牆面，而這使設計師在裝修設計時更方便。由於單位居住了3人包括女戶主及其2名女兒，因此戶主要求單位需間出2房，而2名女兒佔一間房。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

有見及此，設計師佔用了客廳的空間，間出了2間房，成形了眼鏡房的格局，以節省走廊的位置，保留全屋更多的空間，而另外戶主也要求單位需要有足夠的儲物空間，由此設計師在入門位造了一個大型的淺木紋色配白色的L型貼牆落地儲物櫃，大大增加了全屋的收納空間，儲物櫃設計也有心思，內藏有一大型伸縮餐桌，以供戶主宴客及進餐。

同場加映：【青姐話】港股重心下移 惟信心不能移

戶主喜愛日系風格，要求單位要有日式元素，於是設計師在主人房及女兒房造了一淺木紋色的木條子牆，而主人房的房門為日系淺木紋配透明格子趟門，除了具有日系和風的格調外，也能把自然光帶到客廳，以免客廳過於昏暗，而女兒房的房門為木條子隱藏門，使全屋的客廳空間感倍增，全屋的地板也用上了淺木紋色，以保持全屋日系統一風格，而木紋磚用了階梯式鋪法，以增加立體感及活潑感。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

在裝修設計上，設計師在一入門近廚房及在廁所、廚房之間的玄關位，各打造了一個白色的落地儲物櫃，使全屋的收納量大大提升，方便戶主擺放雜物，而為了使全屋保持日系風格，傢俬主要以白色及木紋色為主，戶主在客廳的空間造了一個白色配木紋色的吊電視矮櫃，而櫃底也造了一滲光效果，同時，在電視及米白色沙發的上方各設了黑色框配白色射燈，使單位的豪華感大增，不會使單位過於單調乏味。

在女兒的房間內則有一白色配木紋色的上下床，旁邊也設了一張書桌連抽屜，以方便女兒們讀書工作，為了使主人房更有私隱，設計師在透明格子的趟門內加設了一白色窗簾，為戶主保留了私人空間可在需要時拉上。而廁所入內則有一玫瑰金色的上儲物櫃連手洗台下櫃，方便戶主收納梳妝用品，而牆壁上則用了灰白線條的仿雲石磚，使廁所既有簡約感覺但又不失格調，同時，廁所也採用浴屏設計，以方便乾濕分離。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

廚房則屬於半開放式廚房，入內有一玫瑰金配白色的上下排L型廚櫃，而玫瑰金色使廚房變得更有高貴及時尚的感覺，同時也增加了收納空間，而戶主也在煮食的牆壁上增添了一塊不銹鋼板，以方便清潔煮食時所留下的污漬，另外，廚房門採用了一道黑色框的玻璃趟門，除了能阻隔油煙外，也能增加廚房的空間感，在視覺上空間更大。

費用： 單位裝修三十三萬設計連傢俬全包

圖片由旭峯室內設計工程公司提供

如讀者有意分享裝修設計故事，或想申請驗樓，歡迎向《iMoney》投稿！ 【投稿連結】

延伸閱讀：

【室內設計】一家五口搬到村屋複式單位 花23萬添置傢俬 超級英雄公主房滿足3仔女 假日廚房焗曲奇享家庭樂

【室內設計】雙親離世後遷回舊居 長子花68萬翻新600呎舊式公屋 兩妙招令客飯廳空間更統一

【室內設計】二人世界變一家四口 46萬翻新500呎單位 飯廳變身幼兒遊戲區 小型圖書館培養閱讀興趣

【室內裝修】4人家庭翻新舊居 花60萬裝修4房大單位 中西合壁最考心思 神枱櫃融入全屋北歐風

【室內設計】一家三口喜抽新居屋 花36萬裝修380呎新居 玻璃趟門盡顯日式風格 引入自然光解決「黑廳」問題

同場加映：【溫股知新】三項因素累港股 匯控部署勿亂估

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：關海儀