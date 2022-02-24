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【公屋裝修】 一家三口喜獲派公屋 花33萬裝修380呎單位 全屋走日系風格 半開放式廚房增空間感

理財智慧 18:56 2022/02/24

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香港一屋難求，不少人苦苦輪候多年也未能夠分派得一公屋單位，若然有幸能獲派一公屋單當然要好好裝修一番，以打造屬於自己與家人的安樂蝸，而近年有不少單位裝修風格也以日式風格為主，以營造出舒適、溫暖、簡約的感覺，而今次要介紹的單位同樣是走日系風，其位於觀塘翠平南邨，面積為380呎，屬3-4人單位，裝修費為33萬，裝修了約2個月。

單位原則屬長形，有一梗廚、梗廁但沒有梗房，因此設計師和戶主在間隔劃分上能更靈活，而單位屬清水樓，因此戶主在收樓時只會有簡單的水泥地、淨色牆面，而這使設計師在裝修設計時更方便。由於單位居住了3人包括女戶主及其2名女兒，因此戶主要求單位需間出2房，而2名女兒佔一間房。

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有見及此，設計師佔用了客廳的空間，間出了2間房，成形了眼鏡房的格局，以節省走廊的位置，保留全屋更多的空間，而另外戶主也要求單位需要有足夠的儲物空間，由此設計師在入門位造了一個大型的淺木紋色配白色的L型貼牆落地儲物櫃，大大增加了全屋的收納空間，儲物櫃設計也有心思，內藏有一大型伸縮餐桌，以供戶主宴客及進餐。

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戶主喜愛日系風格，要求單位要有日式元素，於是設計師在主人房及女兒房造了一淺木紋色的木條子牆，而主人房的房門為日系淺木紋配透明格子趟門，除了具有日系和風的格調外，也能把自然光帶到客廳，以免客廳過於昏暗，而女兒房的房門為木條子隱藏門，使全屋的客廳空間感倍增，全屋的地板也用上了淺木紋色，以保持全屋日系統一風格，而木紋磚用了階梯式鋪法，以增加立體感及活潑感。

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在裝修設計上，設計師在一入門近廚房及在廁所、廚房之間的玄關位，各打造了一個白色的落地儲物櫃，使全屋的收納量大大提升，方便戶主擺放雜物，而為了使全屋保持日系風格，傢俬主要以白色及木紋色為主，戶主在客廳的空間造了一個白色配木紋色的吊電視矮櫃，而櫃底也造了一滲光效果，同時，在電視及米白色沙發的上方各設了黑色框配白色射燈，使單位的豪華感大增，不會使單位過於單調乏味。

在女兒的房間內則有一白色配木紋色的上下床，旁邊也設了一張書桌連抽屜，以方便女兒們讀書工作，為了使主人房更有私隱，設計師在透明格子的趟門內加設了一白色窗簾，為戶主保留了私人空間可在需要時拉上。而廁所入內則有一玫瑰金色的上儲物櫃連手洗台下櫃，方便戶主收納梳妝用品，而牆壁上則用了灰白線條的仿雲石磚，使廁所既有簡約感覺但又不失格調，同時，廁所也採用浴屏設計，以方便乾濕分離。

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廚房則屬於半開放式廚房，入內有一玫瑰金配白色的上下排L型廚櫃，而玫瑰金色使廚房變得更有高貴及時尚的感覺，同時也增加了收納空間，而戶主也在煮食的牆壁上增添了一塊不銹鋼板，以方便清潔煮食時所留下的污漬，另外，廚房門採用了一道黑色框的玻璃趟門，除了能阻隔油煙外，也能增加廚房的空間感，在視覺上空間更大。

費用：

單位裝修三十三萬設計連傢俬全包

圖片由旭峯室內設計工程公司提供

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責任編輯：關海儀

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