【基金難撈】基金累計淨值少於1不收管理費 但斌：與客戶共渡難關

今年全球股市無啖好食，美國加快收水，又撞正烏克蘭危機，市場氣氛跌至冰點。國內A股雖是較封閉的市場，都一樣難逃一跌，昔日的基金愛股輪流倒下，令基金經理更加難撈。被內地稱為「百億私募大佬」的深圳東方港灣投資管理董事長但斌宣布，旗下產品累計淨值在1以下的管理費不再收取。

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但斌周四（24日）在微博發文稱，上周和股東開會，決定東方港灣的所有產品累計淨值在1以下的管理費都不收了，回到1以上再收。「這樣公司收入會少近1億元，並會給公司經營帶來一些壓力，但困難時刻，我們希望與客戶一起共渡難關，另外我也認為如果給客戶賺不到錢，我們就不應該收這個費用，也希望以後發產品，合同中可列明1以下不收管理費。」

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據報道，東方港灣旗下多隻基金跌破0.8的警戒綫。對此，但斌在微博上回應稱：「目前我們產品都有做好相應風控，淨值相對維穩，我和交易部始終保持謹慎應對，目前震蕩行情下市場恐慌情緒較多……東方港灣經歷過2008年金融危機、白酒危機、2015年股災等等股市不好的時期，每次之後公司發展的都更好！」

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記者：林衛