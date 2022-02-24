  • 14°C
香港時間 : 2022224日 (四) 17:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【基金難撈】基金累計淨值少於1不收管理費 但斌：與客戶共渡難關

股樓投資 16:50 2022/02/24

分享：

今年全球股市無啖好食，美國加快收水，又撞正烏克蘭危機，市場氣氛跌至冰點。國內A股雖是較封閉的市場，都一樣難逃一跌，昔日的基金愛股輪流倒下，令基金經理更加難撈。被內地稱為「百億私募大佬」的深圳東方港灣投資管理董事長但斌宣布，旗下產品累計淨值在1以下的管理費不再收取。

【同場加映】溫股知新：三項因素累港股 匯控部署勿亂估

但斌周四（24日）在微博發文稱，上周和股東開會，決定東方港灣的所有產品累計淨值在1以下的管理費都不收了，回到1以上再收。「這樣公司收入會少近1億元，並會給公司經營帶來一些壓力，但困難時刻，我們希望與客戶一起共渡難關，另外我也認為如果給客戶賺不到錢，我們就不應該收這個費用，也希望以後發產品，合同中可列明1以下不收管理費。」

【延伸閱讀】2022年部署：滙豐維持恒指本年目標28030點 薦買12隻價值型港股，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

據報道，東方港灣旗下多隻基金跌破0.8的警戒綫。對此，但斌在微博上回應稱：「目前我們產品都有做好相應風控，淨值相對維穩，我和交易部始終保持謹慎應對，目前震蕩行情下市場恐慌情緒較多……東方港灣經歷過2008年金融危機、白酒危機、2015年股災等等股市不好的時期，每次之後公司發展的都更好！」

【同場加映】青姐話：港股重心下移 惟信心不能移

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛

開啟hket App，閱讀全文
私募基金 深圳 A股

上一篇文章

【買樓理財】租客預繳一年租金　業主安心即減價近兩成　一萬月租屯門大型屋苑

下一篇文章

【香港富豪榜】李嘉誠以360億美元蟬聯福布斯香港首富　邊個唔見咗一半家產？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
【2022預算案】放寬按揭保險門檻　買樓最低月入要幾多？
【2022預算案】放寬按揭保險門檻　買樓最低月入要幾多？
【港股通】中金預料多達24隻港股 或獲納入港股通
【港股通】中金預料多達24隻港股 或獲納入港股通
【職場熱話】同事確診新冠肺炎 公司竟不作通報當沒事 要求同房員工繼續上班
【職場熱話】同事確診新冠肺炎 公司竟不作通報當沒事 要求同房員工繼續上班
【2022預算案】今個財年續派消費券　加碼至每人1萬元　回顧過往港府4度「派錢」
【2022預算案】今個財年續派消費券　加碼至每人1萬元　回顧過往港府4度「派錢」
渣打捐出1000萬元 支援300名失業婦女就業 受聘婦女將運送防疫包至近萬弱勢閉居人士
渣打捐出1000萬元 支援300名失業婦女就業 受聘婦女將運送防疫包至近萬弱勢閉居人士
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款