▲ 【京東9618】京東回應聯盟商品被快手直播間切斷購物鏈接：幾乎無影響

近日快手 （01024） 旗下快手電商發公告稱，因第三方電商平台與快手合作協議變更，3月起阿里 （09988） 淘寶及京東 （09618） 商品鏈接無法在快手直播間發布，有內媒引述京東回應指，京東和快手電商直播更多是基於供應鏈層面的合作，上述調整對京東幾乎沒有影響。

此前快手電商發佈公告稱，因第三方電商平台與快手合作協議變更，自3月1日起，淘寶聯盟商品鏈接將無法在快手直播間購物車、短視頻購物車、商詳頁等發布商品及服務鏈接；京東聯盟商品鏈接將無法在快手直播間購物發布商品及服務鏈接，可在短視頻購物車、商詳頁等發布商品及服務鏈接。

快手競爭對手、內地短片社交平台抖音直播間此前也取消轉向淘寶和京東的鏈接，但抖音即時通信功能中，仍可以發布和正常訪問第三方鏈接，抖音短視頻場景，也可以通過購物車功能掛第三方外鏈。

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記者：李哲毅