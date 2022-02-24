【能源價格】發改委加強調控監管 防止煤價大起大落

烏克蘭局勢「立立亂」，刺激能源價格爆升，國際油價每桶破百，可以預視短期能源價易升難跌。發改委印發了《關於進一步完善煤炭市場價格形成機制的通知》，正好防範煤價大起大落。發改委價格司司長萬勁松表示，煤炭是關系國計民生的重要初級產品，今後一段時期中國能源消費仍然要立足以煤為主的基本國情。在當前國際能源供需形勢錯綜復雜的背景下，進一步完善煤炭市場價格形成機制十分重要、十分必要。

【同場加映】溫股知新：三項因素累港股 匯控部署勿亂估

從目前階段看，秦皇島港下水煤5,500千卡中長期交易含稅價格在每噸570至770元（人民幣，下同）之間較為合理，也是行業的普遍共識。考慮中間環節流通費用等因素，明確了山西、陝西、內蒙三個重點產區煤炭出礦環節中長期交易價格合理區間，將綜合採取措施，引導煤炭價格在上述合理區間運行。

【延伸閱讀】2022年部署：摩通推薦11隻中資價值股，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

發改委一直對現貨價格進行指導，將密切監測煤炭現貨價格變化，發現明顯偏離的情況，及時會同配合有關部門綜合采取措施，加強期現貨市場聯動監管，嚴肅查處投機資本惡意炒作和市場主體捏造散布漲價信息、囤積居奇、哄抬價格、價格串通等價格違法違規行為，防止現貨價格大起大落，維護煤炭市場平穩運行。此外，明確合理區間內煤、電價格可以有效傳導。目前，燃煤發電執行的是「基準價+上下浮動不超過20%」的市場化電價機制。這次完善煤炭市場價格形成機制，與燃煤發電價格機制相銜接。

【同場加映】青姐話：港股重心下移 惟信心不能移

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛