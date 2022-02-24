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【職場熱話】打工仔主動回辦公室工作 因家有小孩難專心 堅拒在家工作

理財智慧 18:57 2022/02/24

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不知道大家在疫情下能否在家工作呢？而你又喜不喜歡在家工作呢？近日有網民於網上「香港討論區」發文，指雖然公司經已實行了在家工作一個月，但最近上司則希望有同事能回到辦公室工作，以能即時處理公司突發事件，本來樓主以為不會有人願意回公司工作，但誰不知有一位同事竟因一原因而自動要求回公司工作。

樓主指，本來上司每星期也會回辦公室一次，以處理公司的信件及傳真，然而最近上司認為這樣的效率太低，加上他自己也不想回辦公室，於是便問樓主及其他員工有沒有人願意回辦公室工作，這樣一來若辦公室有信或傳真也可以盡快處理。本來樓主以為不會有人願意回公司工作，但誰不知有一位有家室的男同事主動指自己願意回辦公室工作，因為他每天要在家中對著兒子很難專心工作，而他太太雖然也在家，但也要在家工作，更指即使上司不說，他也會主動提出，最後樓主指原來有小朋友的同事要在家工作是如此辛苦的。

【職場熱話】公司注重儀式感 情人節送高級朱古力  卻凍薪2年  打工仔嘆「寧願加人工」下一頁

同場加映：【青姐話】港股重心下移 惟信心不能移

此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人指出，「 若辦公室沒有人，其實回去工作也是不錯的。」，「可能他只不過是想避開自己太太罷了。」，也有人指，「 若辦公室離家近的話，其實也是可以的。」。

【延伸閱讀】【筍工推介】康文署招聘流動圖書館助理員 月薪逾1.8萬元 持指定駕照DSE學歷可申請 下一頁

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另有網民指，「但若他回辦公室上班，那他的太太不就要在家工作同時又要照顧小朋友嗎？這樣太自私了吧！」。

【職場熱話】換水是社會行為實驗？  同事只會倚賴別人拒幫忙  打工仔怨「佢哋寧願買水都唔肯換」下一頁

同場加映：【溫股知新】三項因素累港股 匯控部署勿亂估

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責任編輯：關海儀

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