  • 15°C
香港時間 : 2022224日 (四) 16:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電動車】造車「舊勢力」後勁凌厲 電動車行業或變天

股樓投資 16:13 2022/02/24

分享：

內地報道，全球2021年新能源乘用車銷量排名靠前的車企中，超超80%為傳統車企，包含上汽通用五菱、上汽集團、長城汽車（02333）、廣汽集團（02238）等。造車新勢力分化較大，Tesla以93萬輛獨佔鰲頭，小鵬汽車（09868）、蔚來（NIO）等年銷量不足10萬輛。

【同場加映】溫股知新：三項因素累港股 匯控部署勿亂估

業內人士指出，傳統車企具有製造和供應鏈優勢，而造車新勢力核心賣點在於銷售模式創新與智能化，在規模上全面趕超傳統車企尚需時間和大量投入，2022年新能源汽車市場格局料發生較大變化。數據顯示，上汽集團、廣汽集團、長城汽車等傳統車企2021年新能源乘用車銷量分別達73.3萬輛、14.29萬輛、13.7萬輛。

【延伸閱讀】2022年部署：花旗料恒指上半年抵26000  全年28000 另推薦8股為今年首選，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

隨着全球新能源汽車滲透率不斷提高，傳統車企均加碼新能源汽車產業布局，通過合作、收購等方式進行擴產，快速搶佔市場。長城汽車、長安汽車等國產品牌在全球新能源汽車市場迅猛擴張。長城汽車上月正式接收巴西伊拉塞馬波利斯工廠，預計2023年下半年投產，年產能10萬輛，公司將深化本地產業鏈布局，聚焦電動化和智能化，計劃3年內投放10款全新電動化產品。

【同場加映】青姐話：港股重心下移 惟信心不能移

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛

開啟hket App，閱讀全文
汽車股 港股 電動車 小鵬汽車－W（09868） 長城汽車（02333） 廣汽集團（02238）

上一篇文章

【二手樓價】預算案後怕競爭　趁有議價空間即日趕尾班車入市翠豐臺　低價買高層

下一篇文章

【俄烏事件】疫情戰火夾擊大市 精選10隻避險港股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【職場熱話】同事確診新冠肺炎 公司竟不作通報當沒事 要求同房員工繼續上班
【職場熱話】同事確診新冠肺炎 公司竟不作通報當沒事 要求同房員工繼續上班
【2022預算案】今個財年續派消費券　加碼至每人1萬元　回顧過往港府4度「派錢」
【2022預算案】今個財年續派消費券　加碼至每人1萬元　回顧過往港府4度「派錢」
【2022預算案】放寬按揭保險門檻　買樓最低月入要幾多？
【2022預算案】放寬按揭保險門檻　買樓最低月入要幾多？
【疫苗通行證】安心出行新增返回場所功能　方便離開商場食肆毋須再掃碼
【疫苗通行證】安心出行新增返回場所功能　方便離開商場食肆毋須再掃碼
【港股通】中金預料多達24隻港股 或獲納入港股通
【港股通】中金預料多達24隻港股 或獲納入港股通
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款