【電動車】造車「舊勢力」後勁凌厲 電動車行業或變天

內地報道，全球2021年新能源乘用車銷量排名靠前的車企中，超超80%為傳統車企，包含上汽通用五菱、上汽集團、長城汽車（02333）、廣汽集團（02238）等。造車新勢力分化較大，Tesla以93萬輛獨佔鰲頭，小鵬汽車（09868）、蔚來（NIO）等年銷量不足10萬輛。

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業內人士指出，傳統車企具有製造和供應鏈優勢，而造車新勢力核心賣點在於銷售模式創新與智能化，在規模上全面趕超傳統車企尚需時間和大量投入，2022年新能源汽車市場格局料發生較大變化。數據顯示，上汽集團、廣汽集團、長城汽車等傳統車企2021年新能源乘用車銷量分別達73.3萬輛、14.29萬輛、13.7萬輛。

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隨着全球新能源汽車滲透率不斷提高，傳統車企均加碼新能源汽車產業布局，通過合作、收購等方式進行擴產，快速搶佔市場。長城汽車、長安汽車等國產品牌在全球新能源汽車市場迅猛擴張。長城汽車上月正式接收巴西伊拉塞馬波利斯工廠，預計2023年下半年投產，年產能10萬輛，公司將深化本地產業鏈布局，聚焦電動化和智能化，計劃3年內投放10款全新電動化產品。

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記者：林衛