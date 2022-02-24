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【香港出口】港1月出口貨值按年升18.4%　尤以印度、台灣升幅逾一半

商業 16:34 2022/02/24

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（資料圖片）

政府統計處今日發表的對外商品貿易統計數字顯示，2022年1月份本港整體出口和進口貨值均錄得按年升幅，分別上升18.4%和9.6%。

1月份商品整體出口貨值為4,595億元，較二零二一年同月上升18.4%。當中，錄得有形貿易順差66億元，相等於商品進口貨值的1.5%。而經季節性調整的數字顯示，截至2022年1月為止的三個月與對上三個月比較，商品整體出口貨值上升9.9%；同時，商品進口貨值上升7.6%。

【職場文化】善用遙距科技　7招助提升招聘能力

按國家或地區分析，輸往亞洲的整體出口貨值上升18.1%。當中，尤其是印度升94.3%、台灣升52.0%。輸往中國內地（內地）的整體出口貨值亦上升10.9%。

【意大利票房】意大利年度院線票房暴跌50%　全國仍有超過500塊銀幕未重開

此外，大部分主要貨品類別的整體出口貨值，按年均錄得升幅，例如「電動機械、儀器和用具及零件」升25.5%、「辦公室機器和自動資料處理儀器」升53.4%、「專業、科學及控制用儀器及器具」升47.3%。但「通訊、錄音及音響設備和儀器」的整體出口貨值則錄得跌幅，按年下跌12.6%。

政府發言人表示，1月商品出口貨值按年進一步上升18.4%，輸往內地、美國、歐盟及其他主要亞洲市場的出口均明顯增長。然而，農曆新年的時間相較去年有異，或會對上述數據造成一些扭曲。待取得二月的貿易數字後與一月的數字合併分析，將能更清楚反映實際情況。

責任編輯：馬意文

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