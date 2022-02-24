【OPPO新機】OPPO Reno7系列攻港　5G機最平$3,799即可入手！（多圖）

▲ OPPO宣布Reno7系列將登陸香港，並在下周一（28日）正式開售。

OPPO去年率先在內地推出新一代Reno7系列，Reno7 5G及Reno7 Pro 5G。新機以人像拍攝技術著稱，搭載聯發科最新一代處理器，而最大特色是Reno 7 Pro 採用全新星雨光刻工藝。終在今（24日），OPPO宣布Reno7系列將登陸香港，並在下周一（28日）正式開售。

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本次OPPO Reno7系列將廣大使用者喜愛的「人像模式」升級，以25段可調節光圈帶來更豐富的影像變化，其中Reno7 Pro配備5G芯片MediaTek Dimensity 1200-MAX，更在鏡頭組外圍加入獨創的「星軌呼吸燈」。

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Reno7及Reno7 Pro兩款機型，分別配置6,400萬像素及5,000萬像素的AI三鏡頭，其中Reno7 Pro更搭載「旗艦級影像系統」，透過OPPO訂製的Sony IMX709感光元件，大幅提升前鏡頭感光、廣角、對焦的拍攝體驗，顯著提升60%的進光量。而主鏡頭亦搭載旗Sony IMX766感光元件，在夜景或暗光環境拍攝時，都可以準確對焦。

Reno7 Pro成歷代最輕薄機種

另外，OPPO Reno7及Reno7 Pro分別搭載6.4吋及6.5吋AMOLED屏幕，皆配備最高90Hz屏幕刷新率。其中Reno7 Pro更採直角中框設計，並以機身僅7.45毫米的薄度，成為歷代最輕薄的機種。

規格方面，Reno7與Reno7 Pro分別採用5G芯片MediaTek Dimensity 900及MediaTek Dimensity 1200-MAX，支援5G與Wi-Fi 6網速。兩部機款皆搭配4500mAh電池，並採用65W SUPERVOOCTM超級閃充，31分鐘即可充飽電。

記憶體和儲存空間以及售價部分，至於售價，OPPO Reno7 5G備有8GB+256GB配置，有藍及黑兩種顏色選擇，售價為3,799港元。OPPO Reno7 Pro 5G則備有12GB+256GB配置，只有藍色，售價為4,999港元。

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責任編輯：曾曉汶

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