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【俄烏局勢】俄羅斯進軍烏克蘭 布倫特原油創7年新高

環球政經 17:10 2022/02/24

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俄羅斯對烏克蘭發動軍事襲擊，莫斯科證券交易所已暫停所有交易所的交易，投資者湧入避險資產，油價周四（24日）飆升逾5%，布倫特原油期貨更創7年來新高。

紐約原油期貨周四升5.9% 至每桶97.53美元。布倫特原油期貨上漲 6.55%至每桶102.96美元，是自2014年以來首次突破100美元水平。

同場加映：【溫股知新】三項因素累港股 匯控部署勿亂估

天然氣價格漲6.01%。傳統上被視為避險資產的現貨黃金漲+1.82%至1,943.33美元，創下自2020年9月以來的最高水平。

盧布兌美元匯率曾達0.011127盧布兌1美元，創歷史新低，現跌6.09%，報0.011530。

根據Coindesk的數據，比特幣Bitcoin一度失守35,000美元，現報35,542.86，24小時跌8.13%。

【美股部署】大摩料美股將現波動　嚴選17隻防禦型股份應對 【下一頁

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同場加映：【青姐話】港股重心下移 惟信心不能移

 

 

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

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