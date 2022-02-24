【俄烏局勢】俄羅斯進軍烏克蘭 布倫特原油創7年新高

俄羅斯對烏克蘭發動軍事襲擊，莫斯科證券交易所已暫停所有交易所的交易，投資者湧入避險資產，油價周四（24日）飆升逾5%，布倫特原油期貨更創7年來新高。

紐約原油期貨周四升5.9% 至每桶97.53美元。布倫特原油期貨上漲 6.55%至每桶102.96美元，是自2014年以來首次突破100美元水平。

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天然氣價格漲6.01%。傳統上被視為避險資產的現貨黃金漲+1.82%至1,943.33美元，創下自2020年9月以來的最高水平。

盧布兌美元匯率曾達0.011127盧布兌1美元，創歷史新低，現跌6.09%，報0.011530。

根據Coindesk的數據，比特幣Bitcoin一度失守35,000美元，現報35,542.86，24小時跌8.13%。

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責任編輯：黃苑筠