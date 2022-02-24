【ET講股通】梁耀康：避險vs加息（歡迎觀眾問股）（第二版︰加入文字內容）

俄烏開戰，道指期貨曾跌逾800點，港股今早承接低開392點後，大市走勢跌幅逐步擴大，曾跌約800點。恒生指數半日跌734點，報22925點，成交872億元。恒指尾市跌幅再擴大至逾800點，阿里巴巴 （09988） 跌逾6%，港交所 （00388） 跌逾4%，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、友邦 （01299） 跌逾3%。港股後市點睇？獨立股評人梁耀康（Dave）今日3時45分於《ET講股通》為你分析。

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01：00 - 大市焦點：俄羅斯、烏克蘭開戰 市場避險情緒高漲

02：16 - 恒指跌逾800點穿升軌 道指期貨跌幅顯著

03：10 - 避險部署一：金價突破高位發揮避險作用 SPDR金ETF （02840） 可考慮買入

07：14 - 避險部署二：受俄烏局勢、經濟重啟帶動 油價難向下跌

09：26 - 石油期貨ETF較油股更跟貼油價 F三星原油期 （03175） 可留意

11：34 - 避險部署三：可部署逆向ETF做淡恒指 短期留意FI二南方恒指 （07500）

12：38 - 俄烏局勢緊張推高能源價格 通脹壓力高、加息壓力大

14：02 - 阿里巴巴 （09988） 業績要關注 或影響恒指穿底

15：20 - 潛力股推介：滙豐 （00005）

19：55 - 美股有機會調整 對港股有壓力

20：30 - 港股待恒指回穩才部署入場

21：26 - 觀眾問股：港股有否機會見二萬點？

24：03 - 觀眾問股：南方恒生科技 （03033） 6.1元有貨要走嗎？

26：35 - 觀眾問股：港交所 （00388） 453元持有怎處理？

28：18 - 觀眾問股：聯想 （00992） 9元買入要溝貨嗎？

30：25 - 觀眾問股：中海油 （00883） vs 中石油 （00857） 點揀？

32：45 - 觀眾問股：SPDR金ETF （02840） 仍有得上？

33：46 - 觀眾問股：滙豐 （00005） vs 恒生 （00011） vs 友邦 （01299） 揀邊隻？

34：31 - 觀眾問股：港交所 （00388） 為何急跌？未買可吼？

35：10 - 觀眾問股：百威亞太 （01876） 強勢怎分析？

37：30 - 觀眾問股：SPDR金ETF （02840） 上望多少？

38：35 - 觀眾問股：港交所 （00388） 411元買入可溝貨？

40：33 - 港股收市市況速報 未來焦點在美國聯儲局加息

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恒指全日大跌758點，收報22901點，大市總成交增至1,769億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，俄羅斯對烏克蘭東部採取軍事行動，環球股市捱沽，恒指大跌失守上升軌。美股隔晚受壓，今日亞洲時段延續大跌走勢，市場避險情緒高漲，可留意4類資產：

一、黃金：歐美聲言制裁美國，但未見有實質行動，相信發展成大規模衝突的機會不大。惟以避險計，黃金始終是最佳選擇。金價抽升，黃金ETF可佔組合5%至10%，對沖大市風險；

二、石油：布蘭特期油突破100美元，中石油 （00857） 、中海油 （00883） 逆市造好。除了俄烏局勢緊張，伊朗核談判終止，亦利好油價，可留意燃油期貨ETF；

三、REITs相關ETF：港股欠缺同類股份，只能在美股尋找；

四、反向ETF：包括南方恒指 （07500） 等。

俄烏局勢推升能源價格，令通脹壓力升溫，恐令儲局加息動作更大。

阿里巴巴 （09988） 即將公布業績，對科網股能否回穩，指示性甚大。

現階段揀股，滙豐 （00005） 仍然是較佳選擇，勝過單純做本地業務的恒生 （00011） 及中銀 （02388） 。可待回落至上升軌水平，分注吸納，或靜待下試低位時能否找到支持再考慮。中資電訊股亦可留意，但同樣宜嚴控注碼。

【「ET講股通」問股環節，包括︰南方科指、港交所、聯想、中海油、中石油、SPDR黃金ETF、滙豐、百威亞太︰立即觀看】

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