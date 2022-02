【ET講股通】梁耀康：避險vs加息（歡迎觀眾問股）（第二版︰加入文字內容）

俄烏開戰,道指期貨曾跌逾800點,港股今早承接低開392點後,大市走勢跌幅逐步擴大,曾跌約800點。恒生指數半日跌734點,報22925點,成交872億元。恒指尾市跌幅再擴大至逾800點,阿里巴巴 (09988) 跌逾6%,港交所 (00388) 跌逾4%,騰訊 (00700) 、美團 (03690) 、友邦 (01299) 跌逾3%。港股後市點睇?獨立股評人梁耀康(Dave)今日3時45分於《ET講股通》為你分析。

Time code

01:00 - 大市焦點:俄羅斯、烏克蘭開戰 市場避險情緒高漲

02:16 - 恒指跌逾800點穿升軌 道指期貨跌幅顯著

03:10 - 避險部署一:金價突破高位發揮避險作用 SPDR金ETF (02840) 可考慮買入

07:14 - 避險部署二:受俄烏局勢、經濟重啟帶動 油價難向下跌

09:26 - 石油期貨ETF較油股更跟貼油價 F三星原油期 (03175) 可留意

11:34 - 避險部署三:可部署逆向ETF做淡恒指 短期留意FI二南方恒指 (07500)

12:38 - 俄烏局勢緊張推高能源價格 通脹壓力高、加息壓力大

14:02 - 阿里巴巴 (09988) 業績要關注 或影響恒指穿底

15:20 - 潛力股推介:滙豐 (00005)

19:55 - 美股有機會調整 對港股有壓力

20:30 - 港股待恒指回穩才部署入場

21:26 - 觀眾問股:港股有否機會見二萬點?

24:03 - 觀眾問股:南方恒生科技 (03033) 6.1元有貨要走嗎?

26:35 - 觀眾問股:港交所 (00388) 453元持有怎處理?

28:18 - 觀眾問股:聯想 (00992) 9元買入要溝貨嗎?

30:25 - 觀眾問股:中海油 (00883) vs 中石油 (00857) 點揀?

32:45 - 觀眾問股:SPDR金ETF (02840) 仍有得上?

33:46 - 觀眾問股:滙豐 (00005) vs 恒生 (00011) vs 友邦 (01299) 揀邊隻?

34:31 - 觀眾問股:港交所 (00388) 為何急跌?未買可吼?

35:10 - 觀眾問股:百威亞太 (01876) 強勢怎分析?

37:30 - 觀眾問股:SPDR金ETF (02840) 上望多少?

38:35 - 觀眾問股:港交所 (00388) 411元買入可溝貨?

40:33 - 港股收市市況速報 未來焦點在美國聯儲局加息

恒指全日大跌758點,收報22901點,大市總成交增至1,769億元。認可財務策劃師(CFP)梁耀康於「ET講股通」節目表示,俄羅斯對烏克蘭東部採取軍事行動,環球股市捱沽,恒指大跌失守上升軌。美股隔晚受壓,今日亞洲時段延續大跌走勢,市場避險情緒高漲,可留意4類資產:

一、黃金:歐美聲言制裁美國,但未見有實質行動,相信發展成大規模衝突的機會不大。惟以避險計,黃金始終是最佳選擇。金價抽升,黃金ETF可佔組合5%至10%,對沖大市風險;

二、石油:布蘭特期油突破100美元,中石油 (00857) 、中海油 (00883) 逆市造好。除了俄烏局勢緊張,伊朗核談判終止,亦利好油價,可留意燃油期貨ETF;

三、REITs相關ETF:港股欠缺同類股份,只能在美股尋找;

四、反向ETF:包括南方恒指 (07500) 等。

俄烏局勢推升能源價格,令通脹壓力升溫,恐令儲局加息動作更大。

阿里巴巴 (09988) 即將公布業績,對科網股能否回穩,指示性甚大。

現階段揀股,滙豐 (00005) 仍然是較佳選擇,勝過單純做本地業務的恒生 (00011) 及中銀 (02388) 。可待回落至上升軌水平,分注吸納,或靜待下試低位時能否找到支持再考慮。中資電訊股亦可留意,但同樣宜嚴控注碼。

