【有相睇】放寬按保帶挈　將軍澳單日9宗二手成交　靚裝兩房微減8萬速易手

政府日前公布新一份財政預算案，宣布提高按揭貸款的樓價上限，市場預計利好樓市交投，而將軍澳昨日更單日錄得9宗成交。

中原地產柯勇指，將軍澳中心11座中高層D室，實用面積384平方呎，兩房間隔，座向西南方，望內園景，原開價788萬元，終以780萬元易手，實用呎價約20,313元。從代理提供的相片可見，單位內籠裝修簇新時尚。

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資料顯示，原業主於2016年1月以505萬元購入上址，持貨6年，現賬面獲利275萬元離場，物業期內升值54%。

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