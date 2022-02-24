▲ 【俄烏衝突】瑞銀：中港銀行對俄國風險敞口偏低故影響有限 加息環境下反凸顯防守性

俄羅斯擬在烏克蘭採取軍事行動，瑞銀指，美國政府對俄羅斯國有開發銀行（VEB）及俄羅斯軍事行銀行（PSB）實施制裁，並全面限制俄羅斯的主權債務，切斷俄羅斯與西方的融資渠道，相信有關制裁行動對中港銀行的直接影響較小，因對俄羅斯業務的直接風險敞口有限。

「除非中國積極介入俄羅斯與烏克蘭的事件，並支持俄羅斯，否則美國對於中港銀行採取金融制裁的可能性偏低」。

科企制裁風險比金融制裁更高

瑞銀稱，若美國加大對中港銀行的金融制裁，潛在後果可能過於嚴重，或會對全球金融體系構成衝擊，同時也會對美國造成傷害，因此對於銀行高級管理層的制裁或成潛在可行方案。更重要的是，美國更關注中國的新科技行業，如半導體、生物科技、電動車電池，故金融制裁的風險相對科技行業更低。

基於被進一步制裁的風險偏低，瑞銀認為，香港銀行股及內銀股在地緣政治升溫的環境下，更具防守性，並預期內銀股在信貸強勁增長及放寬樓市措施下，今年來的強勢可持續至3月。

至於香港銀行股，瑞銀稱，港銀去年業績雖疲弱，但在潛在加息環境下，對港銀前景仍然樂觀。

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