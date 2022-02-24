  • 14°C
香港時間 : 2022224日 (四) 19:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【烏克蘭】澤連斯基頒布戒嚴令 與俄羅斯斷交 （第二版）

環球政治 18:35 2022/02/24

分享：

俄羅斯總統普京宣布，在烏克蘭東部執行特別軍事行動後，烏克蘭多地傳出爆炸聲。烏克蘭總統澤連斯基隨即頒布戒嚴令，並再次呼籲美國在內西方國家，敦促普京停止戰爭。烏克蘭軍方表示成功擊落5架俄羅斯軍機，惟俄軍方否認。

（第二版更新澤連斯基宣布與俄羅斯斷交）

【烏克蘭】佩洛西：俄侵略行動攻擊民主 猶如二戰前希特拉 【下一頁】

    點擊圖片放大
    +5
    +4

澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）當地時間周四（24日）稍後時間宣布，烏克蘭與俄羅斯斷交。亦是自1991年蘇聯解體，俄羅斯與烏克蘭成為獨立國家以來，兩國關係首次破裂。

當地時間周四（24日）早上發表全國講話，面對俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）宣布的軍事行動，決定頒布戒嚴令，同時亦呼籲民眾保持冷靜，強調烏克蘭能擊敗任何對手。

澤連斯基在社交平台Twitter再次公開呼籲，美國總統拜登（Joe Biden）﹑德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）及英國首相約翰遜在內等多位西方領袖，要求阻止普京及戰爭，組成反普京聯盟，立場刻實施制裁及軍事與財政支援烏克蘭等，重新恢復和平。

【烏克蘭】特朗普為讚普京解畫 批俄國出兵「悲傷」 【下一頁】

烏克蘭軍方指成功擊落5部俄羅斯軍機及一部直升機，但俄羅斯官媒塔斯社（Tass）引述軍方消息否認事件。烏克蘭內政部則表示，境內發生的多宗爆炸中最少有1人死亡，1人在基輔附近的鮑里斯波爾（Boryspil）受傷。

俄羅斯媒體報稱，國防部宣稱已佔據烏克蘭的空軍基地，並解除烏軍的防空部署。俄羅斯新聞社（RIA）指出，俄國支持的分離份子現時佔領兩個盧甘斯克（Luhansk）城鎮，但烏方指是失去兩個村落。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【烏克蘭】全國進入戰時狀態 俄羅斯兵分三路進攻（不斷更新）
今日
【烏克蘭】全國進入戰時狀態 俄羅斯兵分三路進攻（不斷更新）
柏林巴黎地標亮黃藍燈 聲援烏克蘭
今日
柏林巴黎地標亮黃藍燈 聲援烏克蘭
【烏克蘭】拜登警告俄羅斯48小時入侵 制裁北溪2號企業
今日
【烏克蘭】拜登警告俄羅斯48小時入侵 制裁北溪2號企業
烏克蘭銀行再被網絡攻擊 政府網與外交部同遭殃
今日
烏克蘭銀行再被網絡攻擊 政府網與外交部同遭殃
澳洲稱俄24小時內攻烏克蘭 普京對外交解決持開放態度
2022/02/23
澳洲稱俄24小時內攻烏克蘭 普京對外交解決持開放態度

你可能感興趣

【烏克蘭】全國進入戰時狀態 俄羅斯兵分三路進攻（不斷更新）
今日 19:27
【烏克蘭】全國進入戰時狀態 俄羅斯兵分三路進攻（不斷更新）
柏林巴黎地標亮黃藍燈 聲援烏克蘭
今日 12:34
柏林巴黎地標亮黃藍燈 聲援烏克蘭
【烏克蘭】拜登警告俄羅斯48小時入侵 制裁北溪2號企業
今日 11:42
【烏克蘭】拜登警告俄羅斯48小時入侵 制裁北溪2號企業
政治 地緣政治 軍事 戒嚴 戰爭 基輔 烏克蘭 俄羅斯 美國 普京

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（02月24日 時間19:00）

下一篇文章

【烏克蘭】基輔民眾爭相逃離 當局禁民航機升降（多圖）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【烏克蘭】澤連斯基頒布戒嚴令 與俄羅斯斷交 （第二版）
【烏克蘭】澤連斯基頒布戒嚴令 與俄羅斯斷交 （第二版）
囚犯TikTok炫耀獄中酒店級生活 英網民嬲爆
囚犯TikTok炫耀獄中酒店級生活 英網民嬲爆
【烏克蘭】全國進入戰時狀態 俄羅斯兵分三路進攻（不斷更新）
【烏克蘭】全國進入戰時狀態 俄羅斯兵分三路進攻（不斷更新）
【新加坡疫情】增2.6萬確診創新高 床位需求急增
【新加坡疫情】增2.6萬確診創新高 床位需求急增
【烏克蘭】特朗普為讚普京解畫 批俄國出兵「悲傷」
【烏克蘭】特朗普為讚普京解畫 批俄國出兵「悲傷」
新型冠狀肺炎全球疫情（02月24日 時間19:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（02月24日 時間19:00）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款