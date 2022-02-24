【烏克蘭】澤連斯基頒布戒嚴令 與俄羅斯斷交 （第二版）

俄羅斯總統普京宣布，在烏克蘭東部執行特別軍事行動後，烏克蘭多地傳出爆炸聲。烏克蘭總統澤連斯基隨即頒布戒嚴令，並再次呼籲美國在內西方國家，敦促普京停止戰爭。烏克蘭軍方表示成功擊落5架俄羅斯軍機，惟俄軍方否認。

（第二版更新澤連斯基宣布與俄羅斯斷交）

【烏克蘭】佩洛西：俄侵略行動攻擊民主 猶如二戰前希特拉 【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）當地時間周四（24日）稍後時間宣布，烏克蘭與俄羅斯斷交。亦是自1991年蘇聯解體，俄羅斯與烏克蘭成為獨立國家以來，兩國關係首次破裂。

當地時間周四（24日）早上發表全國講話，面對俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）宣布的軍事行動，決定頒布戒嚴令，同時亦呼籲民眾保持冷靜，強調烏克蘭能擊敗任何對手。

澤連斯基在社交平台Twitter再次公開呼籲，美國總統拜登（Joe Biden）﹑德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）及英國首相約翰遜在內等多位西方領袖，要求阻止普京及戰爭，組成反普京聯盟，立場刻實施制裁及軍事與財政支援烏克蘭等，重新恢復和平。

【烏克蘭】特朗普為讚普京解畫 批俄國出兵「悲傷」 【下一頁】

烏克蘭軍方指成功擊落5部俄羅斯軍機及一部直升機，但俄羅斯官媒塔斯社（Tass）引述軍方消息否認事件。烏克蘭內政部則表示，境內發生的多宗爆炸中最少有1人死亡，1人在基輔附近的鮑里斯波爾（Boryspil）受傷。

俄羅斯媒體報稱，國防部宣稱已佔據烏克蘭的空軍基地，並解除烏軍的防空部署。俄羅斯新聞社（RIA）指出，俄國支持的分離份子現時佔領兩個盧甘斯克（Luhansk）城鎮，但烏方指是失去兩個村落。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培