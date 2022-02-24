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【Tesla】環境評估爭議案纏身 Tesla超級工廠完工遙遙無期

環球政經 17:00 2022/02/24

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特斯拉在德國柏林的超級工廠，原本被寄望可以鞏固Tesla在歐洲市場的領先地位，讓Tesla以更低的成本服務歐洲市場，不必再從上海廠飄洋過海運車到歐洲。然而，近日根據外媒消息指出，在環保團體阻撓下，Tesla柏林廠恐無法取得供水契約，工程須要再度延期。

【電動車】造車「舊勢力」後勁凌厲 電動車行業或變天【下一頁

同場加映：【溫股知新】三項因素累港股 匯控部署勿亂估

消息指奧德法蘭克福（Frankfurt Oder）行政法院將於3月4日召開聽證會，審理當地環保團體提出的環評訴訟，稱布蘭登堡邦（Brandenburg）環境辦公室在授予水力公司Wasserverband Strausberg-Erkner（WSE）許可供水證明文件前，並未進行充分的環評程序。如果法院判環保團體勝訴，WSE必須解除原有契約，並重新與Tesla就取水點進行協商，這將導致工期再度延期。

同場加映：【青姐話】港股重心下移 惟信心不能移

Tesla柏林廠於2020年6月破土動工，原本預計2021年7月中旬啟動營運，主要生產Model 3和Model Y車型。但在環保人士阻擋下，建廠進度緩慢，2021年10月馬斯克曾公開表示，柏林廠將於12月前開始投產，現在又再度跳票。

【港股通】中金預料多達24隻港股 或獲納入港股通【下一頁

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記者：鄭日棱  

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