【IMAX China】IMAX China去年收入回復至疫前水平　大中華區影院網絡將達1,000家

▲ IMAX China（01970）今日公布，2021年全年財務業績。

疫情影響全球經濟，中國為復甦最快國家，雖然荷里活電影的上映日期有所延遲，但中國電影相繼上映，並在當地取得高票房紀錄。IMAX China（01970）今日公布，2021年全年財務業績，大中華區收入約為1.13億美元，按年增長116%，較2020年轉虧為盈。

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事實上，中國電影愈來愈多使用特別拍攝技術，包括增加使用IMAX特製拍攝影片。IMAX China主席Richard Gelfond表示，《唐人街探案3》、《長津湖》等IMAX特製拍攝影片，有助推動IMAX中國電影票房屢破紀錄，同時帶動2021年實現強勁的財務業績。

IMAX China大中華區簽約影院 將達1,000家

IMAX中國首席執行官陳遠鵬補充，隨著中國電影步向高品質大製作的趨勢，IMAX China在提升市場份額上，仍有巨大潛力。並指，雖然上映的荷里活電影仍受限，但全年收入和收益已接近回復至疫情前水平，大中華區的簽約影院網絡也即將達到1,000家。

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截至2021年12月31日，該公司在大中華區共擁有783套系統（見表），影院網絡也在拓展。而在去年全年，合共簽約25套影院系統，簽約等待興建的IMAX影院總數為215家。

2021年IMAX China大中華區影院網絡 影院運作模式 數目 全收入分成模式 392 混合分成模式 111 銷售模式 280

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責任編輯：馬意文