  • 14°C
香港時間 : 2022224日 (四) 15:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【IMAX China】IMAX China去年收入回復至疫前水平　大中華區影院網絡將達1,000家

商業 15:12 2022/02/24

分享：

IMAX China（01970）今日公布，2021年全年財務業績。

疫情影響全球經濟，中國為復甦最快國家，雖然荷里活電影的上映日期有所延遲，但中國電影相繼上映，並在當地取得高票房紀錄。IMAX China（01970）今日公布，2021年全年財務業績，大中華區收入約為1.13億美元，按年增長116%，較2020年轉虧為盈。

【食療商機】營養補充品消費增加　中式湯包有追捧

事實上，中國電影愈來愈多使用特別拍攝技術，包括增加使用IMAX特製拍攝影片。IMAX China主席Richard Gelfond表示，《唐人街探案3》、《長津湖》等IMAX特製拍攝影片，有助推動IMAX中國電影票房屢破紀錄，同時帶動2021年實現強勁的財務業績。

IMAX China大中華區簽約影院　將達1,000家
IMAX中國首席執行官陳遠鵬補充，隨著中國電影步向高品質大製作的趨勢，IMAX China在提升市場份額上，仍有巨大潛力。並指，雖然上映的荷里活電影仍受限，但全年收入和收益已接近回復至疫情前水平，大中華區的簽約影院網絡也即將達到1,000家。

【個人電腦】2021年美國PC出貨量增長1%　達1.35億部

截至2021年12月31日，該公司在大中華區共擁有783套系統（見表），影院網絡也在拓展。而在去年全年，合共簽約25套影院系統，簽約等待興建的IMAX影院總數為215家。

2021年IMAX China大中華區影院網絡
影院運作模式 數目
全收入分成模式 392
混合分成模式 111
銷售模式 280

【外賣優惠】MegaBox X foodpanda推出優惠　全單最高可享4折（附優惠碼）

責任編輯：馬意文

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【電影業復甦】《蜘蛛俠：不戰無歸》全球首周勁收45億　香港今累計突破5000萬
2021/12/20
【電影業復甦】《蜘蛛俠：不戰無歸》全球首周勁收45億　香港今累計突破5000萬
【電影票房】《蜘蛛俠：不戰無歸》香港票房突破1億　成港影史第8部票房破億電影
2021/12/28
【電影票房】《蜘蛛俠：不戰無歸》香港票房突破1億　成港影史第8部票房破億電影
【電影票房】《蜘蛛俠》成去年香港票房總冠軍　《梅艷芳》屈居排第三
2022/01/03
【電影票房】《蜘蛛俠》成去年香港票房總冠軍　《梅艷芳》屈居排第三
【宅經濟】《呪術迴戰》電影版日票房破50億　香港不日上映事先張揚
2022/01/06
【宅經濟】《呪術迴戰》電影版日票房破50億　香港不日上映事先張揚

你可能感興趣

【電影業復甦】《蜘蛛俠：不戰無歸》全球首周勁收45億　香港今累計突破5000萬
13:28 2021/12/20
【電影業復甦】《蜘蛛俠：不戰無歸》全球首周勁收45億　香港今累計突破5000萬
【電影票房】《蜘蛛俠：不戰無歸》香港票房突破1億　成港影史第8部票房破億電影
17:46 2021/12/28
【電影票房】《蜘蛛俠：不戰無歸》香港票房突破1億　成港影史第8部票房破億電影
【電影票房】《蜘蛛俠》成去年香港票房總冠軍　《梅艷芳》屈居排第三
20:00 2022/01/03
【電影票房】《蜘蛛俠》成去年香港票房總冠軍　《梅艷芳》屈居排第三
疫情 電影 IMAX CHINA（01970） 荷里活 中國

下一篇文章

【外賣優惠】MegaBox X foodpanda推出優惠　全單最高可享4折（附優惠碼）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【財政預算案2022】提升「百分百擔保特惠貸款」金額　中小企：無意借貸、幫助微
【財政預算案2022】提升「百分百擔保特惠貸款」金額　中小企：無意借貸、幫助微
【全民檢測】港府公布全民檢測及延長限聚令至4月20日　零售商料生意跌7至8成
【全民檢測】港府公布全民檢測及延長限聚令至4月20日　零售商料生意跌7至8成
【百分百擔保計劃】百分百擔保個人特惠貸款計劃最快兩天完成審批　截至今年1月收逾7.3萬宗申請
【百分百擔保計劃】百分百擔保個人特惠貸款計劃最快兩天完成審批　截至今年1月收逾7.3萬宗申請
【疫苗通行證】入商場須掃描「安心出行」　信和商場：出入口將加強人手
【疫苗通行證】入商場須掃描「安心出行」　信和商場：出入口將加強人手
【財政預算案2022】一文看清財政預算案支援企業政策　優化中小企融資擔保計劃、寬減多項費用
【財政預算案2022】一文看清財政預算案支援企業政策　優化中小企融資擔保計劃、寬減多項費用
【財政預算案2022】百分百擔保特惠貸款加碼　貸款上限增至900萬　料數星期內推出
【財政預算案2022】百分百擔保特惠貸款加碼　貸款上限增至900萬　料數星期內推出
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款