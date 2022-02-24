【全城抗疫】九巴向員工派快速測試套裝 App1933增設「報告車廂及車站清潔」選項 進一步提升清潔工作

第五波疫情繼續肆虐本港，九巴即日起向所有車長、車務外勤員工及維修員工提供快速抗原測試套裝，與此同時，為進一步加強清潔工作，手機應用程式App1933的「即時對話」功能已增設選項，讓乘客可以報告車廂及車站清潔情況，保障乘客及員工健康。

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九巴即日起會陸續安排向前綫員工派發由政府提供及九巴採購的快速抗原測試套裝，讓員工們進行自我檢測，保護自己和社區。另外，為進一步提升清潔工作，App1933的即時對話功能加設「報告車廂及車站清潔」選項，乘客只要在App1933主頁，點選右下角的「即時對話」，然後按「顧客意見」，揀選「報告車廂及車站清潔」後，提供車牌、路線或車站位置等資料，九巴會作出跟進。

疫情以來，九巴在車廂清潔方面未有鬆懈，先後推出多項清潔及抗疫措施，當中包括車廂內加裝橫趟式車窗，增加空氣流通；使用抗菌塗層為車廂進行長效消毒；以稀釋漂白水及清潔劑清潔車廂；車廂及車站增設消毒潔手液等。而至於車站及員工設施方面，九巴亦加強清潔消毒的次數，並提供足夠的清潔劑供員工使用。

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責任編輯：羅浩濂