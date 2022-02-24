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【消費熱話】信和集團6商場推抗疫三重獎賞 正研究推電子消費券相關獎賞

理財智慧 14:00 2022/02/24

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信和集團旗下6大商場屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城、黃金海岸商場及尖沙咀中心及帝國中心，將推出「齊心抗疫．三重升級賞」，S⁺ REWARDS會員於即日至4月20日期間，於指定商場內以電子貨幣單一消費滿指定金額，即可享三重獎賞優惠，最高可獲$350 S現金券，回贈超過100%，支援零售餐飲商戶及市民在抗疫期間購買日用家居所需。

【青姐話】港股重心下移 惟信心不能移

另外，政司司長陳茂波於昨日在發表財政預算案時為新一輪電子消費券計劃提案：政府將分兩期派發電子消費券，每次5000元，合共1萬元。為配合4月第一期發放，信和集團商場預告，會進一步研究新一輪消費獎賞及與電子消費平台合作，支援商戶。

【溫股知新】三項因素累港股 匯控部署勿亂估

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責任編輯：龍紀瑩

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