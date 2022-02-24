俄烏局勢下的資產去向

俄烏近期緊張局勢為投資市場來帶陰霾，不過實際分別在經濟及金融上有什麽影響呢？在宏觀的角度，鑑於俄羅斯僅佔全球 GDP 的 1.8%（相對於美國為 24.7%和中國為17.4%），同樣，在全球貿易方面，俄羅斯僅佔全球出口的 1.7%（相對於中國為 12.1%和美國為 9.5%）和全球進口的 1.4%（相對於美國為 12.8%和中國為 10.8%），其實本次地緣政治問題導致經濟危機擴散的風險相對較低。

普遍投資者認為，軍事衝突刺激避險情緒上升，對金融市場或有一定打擊。然而參考歷史數據，自 1990 年以來重大軍事衝突的經驗來看，數據顯示並非如此，在軍事衝突期間全球股市平均上升 38%，其中在阿富汗和伊拉克戰爭期間見最大升幅。與此同時，不確定性不斷上升令黃金平均上漲 138%，原油平均上漲 89%。較近期的2014 年克里米亞危機，當時俄羅斯從烏克蘭入侵並吞併半島，不過整個危機只維持一個月，全球股市表現持平，而黃金和石油僅小幅下跌。

其實歐洲有四成的液化天然氣依賴於俄羅斯，通過管道輸送。而對俄羅斯的製裁和該地區的政治波動，可能會影響供應。從俄羅斯到歐洲的第二條管道的工程也可能會停止。這在全球經濟預計在兩年後從疫情中復甦之際再度增加了供應壓力。今年冬天歐洲的天然氣市場已經非常緊張，若有對天然氣管道或進口影響都將導致液化天然氣價格更高，並間接對石油產生影響，布油有機會上望100至110美元。

投機者正在買入黃金以對沖地緣政治風險，而黃金一直以來都被認為是市場波動的避險所。2014 年俄烏危機期間，黃金一個月內上升了 100 美元。話雖如此，美元走強（避險資金流動所致）和歐元走弱可能會抑制黃金作為美元對沖工具的興趣，因此這次金價漲幅可能會受到限制，支持上望2000美元。目前貴金屬作為分散貨幣工具的胃納不斷上升。

在不確定性時期，全球信貸尤其是投資級別（IG）信貸，可緩衝不可預測結果。如果避險情緒成為頭條新聞，無風險國債將受到避險資金追捧；鑑於 IG 信貸和美國國債有較高Beta係數，IG信貸將因而有較良好的支持。