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【烏克蘭】佩洛西：俄侵略行動攻擊民主 猶如二戰前希特拉

環球社會熱點 15:04 2022/02/24

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俄烏局勢進一步惡化，美國及多國均加大對俄制裁。美國眾議院議長佩洛西當地時間周三（23日）批評，俄羅斯侵略烏克蘭是「對民主攻擊」，強調美國將與盟友團結一致，警告會向普京實施更多制裁，確保為烏克蘭提供財政及政治支持。

特朗普為讚普京解畫 批俄國出兵「悲傷」 【下一頁】

佩洛西（Nancy Pelosi）周三在國會表示，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）透過剝削俄羅斯人民，成為全球最富有之一，揚言美國及盟友會實施更多制裁，務求打擊俄羅斯經濟。

佩洛西將普京承認烏東兩地區獨立地位，並派兵維和的行動，多次以藉口聲稱它們是俄羅斯的一部分，又以烏克蘭希望入北約為由採取行動，與當年二戰前納粹德國領袖希特拉（Adolf Hitler）接管捷克斯洛伐克（Czechoslovakia）、並吞併蘇台德地區（Sudetenland）無異，形容普京行為邪惡，是「對民主的全面攻擊」（a total assault on democracy）。

普京對烏東採取軍事行動 基輔傳多次爆炸 【下一頁】

佩洛西續指，俄羅斯民眾應了解普京在做甚麼，對現今仍然有「暴君」（tyrant）治國感到震驚。

參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）表示，期望總統拜登（Joe Biden）會對俄實施最嚴厲制裁。共和黨參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）亦指，當國會下周復會後，會對普京及政權實施前所未有的制裁措施。

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責任編輯：郭麗明

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