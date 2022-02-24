【AI營銷】智能銷售策略成功　助Coles超市半年賺逾7.8億

▲ 智能銷售是Coles在2019年起實施的轉型戰略，旨在從零售業務支出削減10億美元（約78億港元）的成本開支。（法新社）

人工智能（AI）近年逐漸滲透零售業，愈來愈多零售商重新投資於IT及數碼相關的戰略項目。在AI及電子商務改革的助攻下，澳洲最大超市集團Coles透過其智能銷售策略，在最近半年成功賺取逾1億美元（約7.8億港元）的收入。

【元宇宙】Meta擬建立AI語音翻譯器 全球語言通用

智能銷售是Coles在2019年起實施的轉型戰略，旨在從零售業務支出削減10億美元（約78億港元）的成本開支。在近日發布的2022年上半年業績中，Coles表示，除了節省成本外，該策略預計在22財年結束時，將可帶來額外的2億美元收入。而自該計劃開始以來，總累計收益已達到逾7.5億美元（約58億港元）。

【人工智能】美國再次拒向AI創作藝術品 進行版權保護

用AI減少乳制品浪費

據了解，收益主要是通過使用AI來減少乳制品浪費，例如當產品愈接近其「最佳食用日期」時，AI將通過降低售格來吸引顧客購買。此外，使用新的詐騙偵測工具亦提高了電子商務及物流效率。Coles行政總裁Steven Cain表示，「智能銷售計劃的目標是在23財年之前，成功節省10億美元（約78億港元）開支。」

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢