【抗疫服務】培力農本方提供網上義診 免費提供中醫藥 於2月28日至3月5日舉行

第五波疫情持續，嚴重增加本港醫療負擔，培力農本方有限公司為協助減輕公營醫療負擔和顧及家居隔離人士需要支援，設立網上義診活動，其義診活動亦會免費提供中醫藥。

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是次網上義診活動將免收診金並由培力農本方為每位患者提供首三劑（天）免費配藥，其後患者可再以優惠價60元配藥一劑（天）。以上優惠適用於2月28日至3月5日內，僅限是次參加義診活動之人士。

義診活動詳情如下：

主要對象：居家新冠初陽、輕症患者

義診日期：2月28日至3月5日（星期一至五）

診症時段：每位患者15分鐘以內

遙距視像義診方式：Zoom視像形式

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責任編輯：羅浩濂