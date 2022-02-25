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【元宇宙】虛擬實境遊戲VR Chat被揭存安全問題　允許兒童進入脫衣舞俱樂部

科技 10:10 2022/02/25

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外媒《BBC》的研究人員以13歲女孩的身分，註冊並遊玩熱門VR遊戲《VRChat》，揭露了遊戲中的兒童安全問題。（VRChat官方YouTube截圖）

元宇宙（Metaverse）成為近年熱話，帶動虛擬實境（VR）的發展，不過VR遊戲的安全問題近日就引起爭議。外媒《BBC》的研究人員，日前以13歲女孩的身分，註冊並遊玩熱門VR遊戲《VRChat》，惟進入遊戲後，該名研究人員竟可成功進入虛擬脫衣舞俱樂部，揭露了遊戲中的兒童安全問題。

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報道指，BBC研究員Jess Sherwood以13歲女孩的身分，註冊並加入了VRChat。而她在遊戲中，更成功進入虛擬脫衣舞俱樂部。她透露，該脫衣舞俱樂部充斥色情內容，如有成年玩家強迫兒童玩家脫掉衣服，以及其他充斥不良意識的行為，未能保護未成年的兒童。

外媒《Engadget》表示，這問題或源於幾乎所有人，只需要一個Facebook帳戶就可以下載及遊玩VRChat，而且用戶也可以以虛假個人資料開設帳戶，各個年齡層的用戶都可以自由交流，沒有年齡限制，導致兒童可在遊戲內接觸到不當的成人內容。

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追蹤有問題用戶　或會發出永久禁令

VRChat發言人表示，保障用戶安全為其首要任務。他提到，如果安全團隊收到舉報的話，例如BBC研究員所描述的內容，該企會立即刪除，並終止有關的賬戶。另外，該企也聲稱，平台有舉報工具，團隊也會利用元數據（Metdata）追蹤有問題的用戶，並會根據行為的嚴重程度，發出暫時或永久禁令。

事實上，Jess Sherwood並不是首名發現VRChat存在安全問題的人。雖然該遊戲在Steam上的評分為「非常正面」，但在評論中，經常有用戶反映遊戲存在不當的成人內容。

【個人電腦】2021年美國PC出貨量增長1%　達1.35億部

責任編輯：吳嘉雯

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