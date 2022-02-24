【俄烏事件】疫情戰火夾擊大市 精選10隻避險港股

近日本港股市迎來多重壞消息，恒指因而一舉失守23000點。先是本地第五波疫情爆發，確診個案人數急增且尚未受控。而於近日，俄羅斯突對烏克蘭發動軍事行動。市場避險情緒升溫下也令港股跟隨外圍股市急挫。有危就有機，雖然大市表現失色，多隻避險股仍能提供投資機會，值得於現階段考慮。其中下列10股宜留意。

10隻精選避險港股一覽：

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

歐洲緊張局勢升溫，推動油價和金價雙雙造好。國際油價挑戰毎桶100美元，最受惠的自然是三大石油股，包括中石化(00386)，中石油(00857)及中海油(00883)，當中上游業務比重最高的中海油對油價最敏感。金價同時炒上，直接追蹤金價的ETF是最穩健的選擇，皆因金礦股業務亦同時受其他資源價格影響。珠寶股則因門旗下門店營運受疫情影響，未必適時受惠金器需求增加。

【高息股】中電傳洽售澳洲業務 估值約20億美元 詳情請看【下一頁】

【商湯 20】季檢「擺烏龍」 商湯科指權重降至0.24% 股價曾挫近16% 詳情請看【下一頁】

戰火及疫情雖同時發生，但公用服務如水電煤及電訊服務需求,都不易受上述事件影響。一眾商場在疫情下雖人流大減，惟當中售賣必需消費品的超市和街市租戶的銷售不跌反增，顯示消費品類股份也可提供一定抗跌力。

同場加映 【iM Cafe】3月港股4大關鍵 預算案受惠股逐個捉

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機