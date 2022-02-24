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【俄烏事件】疫情戰火夾擊大市 精選10隻避險港股

股樓投資 15:53 2022/02/24

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近日本港股市迎來多重壞消息，恒指因而一舉失守23000點。先是本地第五波疫情爆發，確診個案人數急增且尚未受控。而於近日，俄羅斯突對烏克蘭發動軍事行動。市場避險情緒升溫下也令港股跟隨外圍股市急挫。有危就有機，雖然大市表現失色，多隻避險股仍能提供投資機會，值得於現階段考慮。其中下列10股宜留意。

10隻精選避險港股一覽：

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歐洲緊張局勢升溫，推動油價和金價雙雙造好。國際油價挑戰毎桶100美元，最受惠的自然是三大石油股，包括中石化(00386)，中石油(00857)及中海油(00883)，當中上游業務比重最高的中海油對油價最敏感。金價同時炒上，直接追蹤金價的ETF是最穩健的選擇，皆因金礦股業務亦同時受其他資源價格影響。珠寶股則因門旗下門店營運受疫情影響，未必適時受惠金器需求增加。

【高息股】中電傳洽售澳洲業務 估值約20億美元  詳情請看【下一頁

【商湯 20】季檢「擺烏龍」 商湯科指權重降至0.24% 股價曾挫近16%  詳情請看【下一頁

戰火及疫情雖同時發生，但公用服務如水電煤及電訊服務需求,都不易受上述事件影響。一眾商場在疫情下雖人流大減，惟當中售賣必需消費品的超市和街市租戶的銷售不跌反增，顯示消費品類股份也可提供一定抗跌力。

同場加映  【iM Cafe】3月港股4大關鍵 預算案受惠股逐個捉

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撰文 : 李尚毅

中電控股（00002） 港股

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