【機迷熱話】香港幾時有玩？　Pokemon推卡牌遊戲Beta版　供免費下載（多圖）

▲ Pokemon早前在官網宣布推出可跨平台卡牌對戰的遊戲新作「Pokemon TCG Live」測試版，但暫時只對加拿大地區玩家開放。（官方圖片）

Pokemon相信是不少人的童年回憶，今年更是Pokemon集換式卡牌遊戲25周年紀念。Pokemon早前在官網宣布推出可跨平台卡牌對戰的遊戲新作「Pokemon TCG Live」測試版，但暫時只對加拿大地區玩家開放。

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Pokemon TCG Live的遊戲規則與實體版的卡牌遊戲相同，玩家會以所持有卡牌去與對手進行對戰，不同的是在遊戲方式上，玩家可透過掃描實體卡牌、或將游戲中賺取的貨幣兌換成遊戲卡包以及參與日常任務，來擴充虛擬卡牌。亦有消息指在遊戲中，玩家可定制角色和相關卡牌遊戲配件等。

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據悉，現時遊戲在Windows、Mac、Android平台進行測試，而iOS則在稍後時間上架。另外官方預計將會支援英文、法文、德文、西班牙文等不同版本，但仍未有中文版推出的消息。

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責任編輯：黃顯晴

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