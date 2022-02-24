【職場熱話】8人公司4人確診新冠肺炎 餘下3名同事面面相覷 同賭誰先會中招

香港疫情嚴峻，不少人的公司也相繼有同事確診，使各人也人心惶惶，而近日有網民於網上討論區「連登」發文，指自己的公司本來員工經已不多，然而最近有數名同事也相繼確診，使樓主感到十分驚慌，害怕下一個中招的人便是自己。

樓主指，全公司只有8位同事，而昨天有4位同事經快速檢測後發現確診，然後在工作期間，老闆收到電話指他的兒子也中了新冠肺炎，於是公司走了5個人，只剩下樓主及另外2名同事，而他指大家你眼望我眼，好像俄羅斯輪盤那般，一同在賭誰先會中招確診。

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此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指，「你還是回家吧！」，「你快些也做檢測吧。」，也有人指，「你錯了，現時是只剩下3個沒有抗體的人。」，也有人指，「 隨便吧，你也只是每天驗，驗到中招為止。」。

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最後樓主也有在討論區留言指，「大家其實也有心理準備一定會中，只不過是時間問題罷了，而若中了招，則可以有14天假。」。

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責任編輯：關海儀