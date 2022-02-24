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【消費熱話】為減父親染疫風險 孝順仔教用外賣APP 兼連自己信用卡 2星期內被狂花千多元感後悔

理財智慧 18:59 2022/02/24

分享：

在疫情下，不少人為了避免外出以減低感染的機會，也會選擇用外賣程式叫外賣，近日有網民於網上「香港討論區」發文，指自己因不想父親在疫情下經常下樓買外賣，而教會了他用外賣程式，更連接了自己的信用卡，然而他卻因一件事而覺得後悔，更稱早知便不連自己的信用卡。

樓主經歷：

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【職場熱話】返工受氣是必然？ 上司嚴以待人寬以律己 常推卸工作予下屬 打工仔感不滿網上吐苦水 【下一頁

同場加映：【青姐話】港股重心下移 惟信心不能移

此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人指，「神又是你，鬼也是你，你又可以怪誰呢？」，「出一張附屬卡給你父親便不用煩了。」，也有人指，「不要介意吧，錢賺來也是用的，大家開開心心便好了。」。

另有網民指，「你可以在每月所給的家用那裏扣」，「若父親中了招，醫藥費便不止一千多元了。」。

同場加映：【溫股知新】三項因素累港股 匯控部署勿亂估

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責任編輯：關海儀

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