▲ 【大行報告】滙證：財政預算案對樓市屬正面、偏好發展商股 首選兩地產股

財政預算案中有多項與樓市相關的措施，滙豐證券認為，放寬按保八成按揭樓價上限至1200萬元為意外舉措，即使政府同時推出差餉累進制，但只影響2%住宅物業，整體措施對本港樓市屬正面，料可紓緩Omicron疫情擴散帶來的部分負面衝擊。

滙證指，疫情嚴峻令樓價受壓，但相信只要疫情一受控，樓價便會如兩年前般快速復原。該行認為，以估值及風險回報角度看，發展商股相對吸引，首選新鴻基地產 （00016） 及恒基地產 （00012） ，評級均為「買入」，目標價分別為135.3元及43.1元。

按保八成按揭樓價上限放寬後，滙證指已可覆蓋本港逾九成物業，並有助重建房地產升級階梯，助家庭換樓，相信可提高成交量。

對於政府派發1萬元電子消費券，滙證稱，每人派1萬元電子消費券，總值約660億元，相當於去年總零售銷售額約19%，有助緩和第五波疫情衝擊對零售市道的影響。

摩根大通稱，財政預算案對於收租股來說屬「中性」，對發展親股則屬「略為正面」，而政府禁止業主向599指定處所等行業追租的舉措，將降低業主為租戶提供租金援助的意慾。

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