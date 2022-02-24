【ESG】星展專家料  2025年全球ESG資產逾400萬億

▲ 星展專家指，為鼓勵投資者涉足ESG，合資格客戶可獲基金回贈3000元。

面對環球收水，市場關注會否令官商界齊縮減投放在環保的銀彈，變相不利ESG(環境、社會及管冶)發展。不過， 星展專家認為面對美國收緊貨幣政策，ESG的投資不會收縮，綠色前景仍充滿機遇，且引述分析料2025年全球ESG資產急增至逾400萬億港元，佔全球資產管理總額超逾三成。

星展香港豐盛理財投資產品及諮詢執行董事謝佩芳回應本報查詢指，首先，ESG投資所追求的是既能產生回報，但對環境、社會和公司治理等因素承擔責任的投資方式，儘管全球收水，如果基金經理人堅持用ESG作為選股流程中的重要一環，估計企業不會在減碳等綠色措施及環保議題上縮手。

根據彭博社報導，到2025年，全球ESG資產估計超過53萬億美元(約413萬億港元)，佔全球資產管理總額三分之一以上。全球資產包含ESG，2036年的投資規模料較2018年增長4倍。由於ESG已成為基金評級參考指標之一，預料屆時將近100%的基金管理會將ESG納入投資流程，這除了奠定可持續投資未來幾年將迅速成長，也將大幅改變資產管理的前景。

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此外，ESG的投資目標並不是阻礙增長，而是提供一個框架來計算產生所有經濟增長的成本，同時展示企業的社會責任，預期會重塑未來資本市場。例如各國政府以兩大招積極應對氣候變化，並藉此回應全球破紀錄的債務水平，包括：

1、氣候方面的投資提供新增長引擎: 「氣候友好型」基礎設施投資是關鍵，過去經濟增長和碳排放同比增長，可持續增長能緩解債務重擔與保護地球環境的雙重壓力。在公共債務水平已過高的情況下，各國政府鼓勵氣候友好型投資和綠色技術創新，以及促進公共綠色基礎設施融資。當前借貸成本較低，為此類投資的長期積極回報設定了較溫和及可接受的回報率，因此政府同樣有動力將此類投資的借貸成本持續維持在較低水平，以確保相關措施的成功實施，並在必要時推行「綠色」量化寬鬆政策以支持這些項目融資；

2、徵收碳稅增加財政收入：聯合國建議對每公噸二氧化碳排放量徵收135美元至5,000美元的懲罰性碳稅；美國國會預算辦公室估計，每公噸徵收25美元，加上每年5%增長，到2023年將為財政帶來1萬億美元收入，碳稅出台是大勢所趨。

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謝佩芳認為，ESG已成為資本市場的一大亮點，並將大幅改變資產管理的生態。因為ESG投資特別注重企業的長期表現與營運質素，故此在市場波動時，ESG評级較佳的企業通常有更穩定表現，更能有效抵禦環球收水的影響。

星展銀行現代銷1,000多隻基金中，有接近9成基金都有國際機構MSCI的ESG評級，約280隻股票、債券及多元資產基金被評為「領先」。謝佩芳透露，在選擇ESG基金的考慮因素，包括投資者可以將ESG以「由上而下」、或「由下而上」的投資手法入手，投資者首先留意基金的投資主題及目標，因為ESG基金涉及主題十分廣泛，如能源丶氣候變化和環境可持續性等，個別ESG基金一年來的表現也非常亮眼，投資者應詳讀投資目標是否與自己的認知理念相近。

謝佩芳透露，該行致力促進ESG與可持續投資理念的推廣，並將繼續豐富ESG基金的數量，在今季開始亦為客戶提供ESG基金的現金回贈優惠，適用於目前代銷約280隻由國際機構MSCI評為AAA、或AA ESG領先級別的基金，以及證監會認可的ESG基金。全新及特選客戶每30萬元相關交易可獲得200元的現金回贈，最高可達3,000元，連同其他基金交易優惠，客戶可享高達1.6萬元的現金回贈，惟優惠受條款約束。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源