【港元定存】跑贏綠債兩厘保底息 港元定存高息選擇多

▲ 港股慘變提款機急瀉逾700點，港元定期存款最高有5.8厘，頓變避風港。

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俄烏開火，累港滙今天（2月24日）一度跌至約兩年低位，跌穿7.8，股滙債三殺，令游資急覓避風港，尚幸港元定期存款最高有5.8厘，頓避股災陰霾的避險天堂。誠然，政府發行的零售綠債將於下周二（3月1日）正式開售，保底息兩厘，面對競爭，市面不少定存息保持高企，更超逾兩厘或以上。

但專家提醒，高息優惠附帶條件多，遂建議避險族宜把閒資認購5手（每手1萬元）綠債，畢竟在牌面上跑贏綠債兩厘墊底息的定存，普遍有3大限制，包括︰

1、定期存款以年息計︰舉冠絕全城的集友7天年息享5.8厘為例，只是7天獲超高息；

2、玩法較另類︰同樣，如以入場費跟綠債一樣齊為1萬元計，以恒生 （00011） 7天有5.5厘為最高，但須先把指定外幣作兌換，扣除買賣差價後，實際落袋的回報唯恐打折；

3、額外要求︰再以1個月高息王為例，為滙豐（HSBC）的5厘，但須先過多關，首先指定理財戶以指定數碼渠道參加股票獎勵計劃，完成交易再做定存才獲額外加息。

中信推零售綠色債券 提供「七免」優惠 【下一頁】

另一方面，綠債另一賣點是派息隨時有驚喜，因本港通脹殺埋身，受油價急漲等引致輸入性通脹，專家預期本港消費物價指數（CPI）高企難下，今明兩年的通脹或超過2%，令效法通脹掛鈎債券iBond （04246） 的零售綠色債券，派息率若以較高的浮息計算，回報有望超過兩厘包底息。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪今早回應本報查詢指，維持預測香港第一季通脹按年升幅或達2.2%，第二季及第三季升溫至2.9%，第四季有機會進一步升至3.4%。而今年全年平均通脹或達2.7%，2023年可能高見2.9%。

財政司司長陳茂波昨在預政預算案預測，今年全年整體通脹升2.1%，基本通脹為2%。

港府再發行150億元iBond、350億元銀債、100億零售綠債【下一頁】

此外，銀行與券商鬥以送禮作招徠。中銀香港 （02388） 早自上周末已通知客戶，以網上渠道抽綠債，成功認購自動參與「認購指定投資產品抽獎推廣」，大獎名額有3個，獎品是Apple iPhone 13Pro 512GB手機）；另有價值500元獎，名額200個，為Apple Store禮券；價值100元則有150個名額，為Starbucks禮券。致富證券則向全新客戶送Donki 300元現金券，耀才 （01428） 送盈富 （02800） 等股票。

那邊廂，散戶在大跌市下陷負財富效應，想以零成本抽綠債，現時致富及耀才等券商，允許孖展打新，而輝立率先公布詳情，提供8萬元或以下10免（包括零息、零按金及零手續費等）作借貸，最多可申請8手；及至大約3月21日獲知中籤分貨數目，才開始悉數繳款。華盛證券也以新舊客可享9免及零費率作招徠，但限抽5手或以下。

專家指，對於手頭稍欠鬆動者，可先把閒資作其他用途，如短炒股票幾轉，但無礙同時斥資抽綠債。順帶一提，輝立正式為綠債推孖展認購優惠詳情，包括10成孖展及10免。借兩萬元或以下費用全免，借3萬至5萬元收手續費28元，借6萬到8萬元收48元。而合資格新客有機獲1,000元電子現金券，以利息回贈，作抽新股及投資港股的孖展息。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源