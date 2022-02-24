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【香港富豪榜】李嘉誠以360億美元蟬聯福布斯香港首富　邊個唔見咗一半家產？

理財智慧 16:46 2022/02/24

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福布斯日前公布2022年香港富豪榜，其中李嘉誠以360億蟬聯香港首富，李兆基則以342億美元身家，繼續位居第二；第三名是新世界集團鄭家純家族，以264億美元排名第3位。報道提到，在疫情反覆的情況下，榜上50名富豪的總身家「縮水」，由去年的3310億美元，稍為跌至3280億美元。不過本港三名首富的身家仍保持增幅，未有受到影響。

福布斯指出，李嘉誠蟬聯香港首富，部分原因是去年本港住宅市場表現強勁，令到長實的股價比一年前上漲了三分一，抵銷了其持有視訊會議Zoom股價下跌的影響。

同場加映：【溫股知新】三項因素累港股 匯控部署勿亂估

至於李兆基能保持第二位，是因恆基兆業以破紀錄的65億美元（約508億港元）收購中環新海濱地段，其財富增加了 12%，達342億美元。

由2020年起就排第三名的鄭家純家族就是「最大嬴家」，他的身家增加了43億美元。主要是由於其周大福珠寶集團的股價上漲 40%，令到鄭氏家族的財富增至264億美元。

【港股通】中金預料多達24隻港股  或獲納入港股通【見下頁

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不過亦有富豪身家銳減，受到智能手機銷售趨於平緩，製造商庫存過剩，伯恩光學有限公司聯合創始人楊建文及林惠英夫婦影響最大，他們的身家減少了一半以上，約89億美元，由第6位跌至第10位。而由於未能通關以及北京打擊跨境賭博，賭場大亨呂志和家族，以及何鴻燊、何超瓊、梁安琪的財富亦同樣「縮水」。

同場加映：【青姐話】港股重心下移 惟信心不能移

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撰文 : 陳楚琨

香港 何超瓊 何鴻燊 呂志和 鄭家純 梁安琪 周大福 Zoom 出入境管制 疫情

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