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【職場熱話】面試尾聲對方提問 「你還有什麼問題想問？」 求職者不想勉強發問感困惑

理財智慧 15:09 2022/02/24

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相信每個求職者在面試時都遇過對方會問你有什麼想問，這條問題沒有最好答案。不過讓對方留下深刻印象才能增加被聘請的機會。近日有網民在討論區發文指在面試尾聲時對方問有什麼問題時，說沒有或勉強問問題好像都不太好，因而詢問網民應問什麼問題。

樓主指在面試尾聲時說沒有或勉強問問題都一樣會「凍過水」。但網上的建議問題又未必適用，有時候可能不問比問更好。雖然有人說真的有不明白的地方才發問，而不是勉強問問題，不過又談何容易呢？樓主繼而詢問這個情況大家會問什麼。

【筍工推介】康文署招聘流動圖書館助理員 月薪逾1.8萬元 持指定駕照DSE學歷可申請見下頁

    點擊圖片放大
    +14
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【職場熱話】同事確診新冠肺炎 公司竟不作通報當沒事  要求同房員工繼續上班下一頁】 

有網民回覆「如果聘請我的，大約多少日後通知我？我上一份工作，如因超時太多而離職，  貴公司情況又如何？」、「我會問面試官對於求職者所申請的職位有什麼期望」。

同場加映：【溫股知新】三項因素累港股%20匯控部署勿亂估

亦有網民指「很多都可以問吧，你難道不想知道新公司適不適合你」、「問對方你應該問什麼問題。事事都擔心，不要去見工吧 」。

同場加映：【青姐話】港股重心下移 惟信心不能移

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責任編輯：陸盈希

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