【職場熱話】面試尾聲對方提問 「你還有什麼問題想問？」 求職者不想勉強發問感困惑

相信每個求職者在面試時都遇過對方會問你有什麼想問，這條問題沒有最好答案。不過讓對方留下深刻印象才能增加被聘請的機會。近日有網民在討論區發文指在面試尾聲時對方問有什麼問題時，說沒有或勉強問問題好像都不太好，因而詢問網民應問什麼問題。

樓主指在面試尾聲時說沒有或勉強問問題都一樣會「凍過水」。但網上的建議問題又未必適用，有時候可能不問比問更好。雖然有人說真的有不明白的地方才發問，而不是勉強問問題，不過又談何容易呢？樓主繼而詢問這個情況大家會問什麼。

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有網民回覆「如果聘請我的，大約多少日後通知我？我上一份工作，如因超時太多而離職， 貴公司情況又如何？」、「我會問面試官對於求職者所申請的職位有什麼期望」。

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亦有網民指「很多都可以問吧，你難道不想知道新公司適不適合你」、「問對方你應該問什麼問題。事事都擔心，不要去見工吧 」。

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責任編輯：陸盈希