▲ 【騰訊ESG】騰訊：2030年前自身營運、供應鏈碳中和

騰訊 （00700） 公布，承諾不晚於2030年實現自身運營及供應鏈的全面碳中和，並實現100%綠色電力，並發表《騰訊碳中和目標及行動路線報告》。

騰訊指出，2021年集團自身運營和供應鏈的碳排放為511.1萬噸二氧化碳當量，當中主要由3部分組成

自身營運的直接排放 ，例如班車、柴油發電等，排放量為1.9萬噸，約佔0.4%；

，例如班車、柴油發電等，排放量為1.9萬噸，約佔0.4%； 自身營運的數據中心及辦公樓 購電、購熱等產生的間接排放 ，約為234.9萬噸，約佔45.9%；

，約為234.9萬噸，約佔45.9%； 供應鏈上的間接排放量約為274.3萬噸，約佔53.7%，主要為資本貨物（如基建建材、數據中心設備）、租賃資產（如租賃的數據中心用電）及員工出差差旅等。

騰訊表示，集團碳中和行動會遵循「減排和綠色電力優先、抵消為輔」的原則，從節能管理、創新節能技術、提升可再生能源利用比例、推進可再生能源採購和探索碳匯領域的新方法等多方面實現。

騰訊指，近期措施包括：騰訊深圳總部濱海大廈經低碳和節能改造，2020年用電量較一年前節省598萬度電，減少碳排放量約2690噸；重慶騰訊雲計算數據中心實現100%的可再生能源供應等。

騰訊主席馬化騰指，騰訊不僅考慮自身節能減排，也會以「碳中和」為契機，帶動科技研發和應用創新，並與消費互聯網、產業互聯網融合創新，普及低碳生活方式，促進傳統產業轉型升級。

中銀香港特約：虎進金來 虎年可持續發展投資機遇

相關文章：

【可持續發展】畢馬威調查：僅25%香港市民認為碳中和建築投入已足夠 19%認為推廣碳中和汽車已足夠

中央籲把握碳中和、碳達峰機遇 受惠股點揀？