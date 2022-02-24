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【職場熱話】 親人離世以家中有事為由 要求準時下班卻被拒 上司：個個屋企都有事㗎啦

理財智慧 15:09 2022/02/24

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相信通情達理和善解人意的上司絕對是一眾打工仔渴求的，能彈性處理事務又不失親切感。近日有網民在Facebook「奴工處」討論區發文指親人剛離世想準時放工，便對上司說家中有事，上司卻回覆每個人家中都有事而拒絕其請求，因而感到委屈吐苦水卻反被網民指責，到底發生什麼事？

事源公司有項目要星期五交，但上司當日放假，因此要求樓主早一日交。由於時間太趕未必交到，樓主只答應盡量，做不到都要等到星期五。由於有家人剛離世，樓主便以家中有事為由想準時下班。對方竟然回覆：「個個屋企都有事㗎啦」，樓主因而感到委屈。

【筍工推介】康文署招聘流動圖書館助理員 月薪逾1.8萬元 持指定駕照DSE學歷可申請見下頁

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【職場熱話】調查揭示4成本港僱員有意離職    僱主需行動以挽留人才下一頁】 

有網民認為「應該直接點說，太隱晦就不要怪對方不體諒。白事絕大部份人都會網開一面」、「可以講清楚點，有的人突然要接孩子放學都會說家裹有點事」。

同場加映：【溫股知新】三項因素累港股%20匯控部署勿亂估

亦有網民認為「只是打份工，連親人離世都不能處理？加上你的項目都不是那麼重要而已，重要的就不會自己放假，任由下屬跟進」、「我會即時離職」。

同場加映：【青姐話】港股重心下移 惟信心不能移

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責任編輯：陸盈希

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