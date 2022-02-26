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【蝙蝠俠】新版《蝙蝠俠》下周美國上畫　Google搜尋關鍵字即現彩蛋（附圖）

10:00 2022/02/26

分享：

為了配合《蝙蝠俠》登場，Google近日在搜尋中加入彩蛋。

新版《蝙蝠俠》(Batman）原定在3月4日在香港上畫，但鑑於疫情關係，香港上畫時間已改到4月，不過美國就如期上映。為了配合《蝙蝠俠》登場，Google近日在搜尋中加入彩蛋，只要用戶搜尋與《蝙蝠俠》相關的字眼，就會有特別的《蝙蝠俠》效果。

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用戶現時只要在Google搜尋「Gotham City（哥譚市）」、「Bruce Wayne」、以及「Bat-Signal」，頁面的左上角或者右側框中出現蝙蝠信號按鈕。只要一按按鈕，求救信號就會響起，搜尋結果頁面就會出現蝙蝠的剪影，代表超級英雄正前來提供協助。值得留意的是，搜尋「Batman」是無法召喚蝙蝠俠的。

    點擊圖片放大
    +3
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事實上，這並非Google首次在搜尋頁面上加入彩蛋。早於2019年為慶祝《復仇者聯盟：終局之戰》上畫，Google就展示了反派魁隆（Thanos）的彩蛋，用戶只要輸入「Thanos」、「薩諾斯」、「滅霸」等關鍵字，頁面的搜尋結果連結竟開始化灰消失，結果只剩餘一半連結。

【運動熱潮】盤點2021最具人氣運動　行山排首位

責任編輯：曾曉汶

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