【職場熱話】低學歷同事難溝通？ 眼光窄又自我中心 只會指責別人 打工仔直言「他們思想很有問題」

現今社會，學歷某程度上影響他人對你的看法。學歷愈高，就愈備受尊重。近日有網民在Facebook「奴工處」討論區發文直指與低學歷的同事難以溝通，他們只會責怪別人卻從不反省，認為其思想很有問題。

樓主詢問有沒有人覺得很難與低學歷的人溝通。他不是要挖苦別人低學歷，但認為他們眼光較窄，如餐廳吃飯無中文餐牌會指責、郵件英文深一點又會說同事「扮晒野」。樓主指無讀書的人非常自我中心，會挖苦剛畢業的新同事都是打這份工，為什麼就不能尊重他們？樓主因而認為低學歷的人思想很有問題。

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有網民不認同，更指「人品與學歷無關。年年考第一也不見得是好人」、「不是學歷高低問題，是人的問題。他們常常自卑所以反應大，你付出雙倍尊重，他們自然會改變態度」。

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亦有網民指「我同事差不多讀完Master，但都覺得他像個文盲」、「一看就知道樓主是很難溝通的人」。

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責任編輯：陸盈希