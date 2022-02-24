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【外賣優惠】MegaBox X foodpanda推出優惠　全單最高可享4折（附優惠碼）

商業 14:10 2022/02/24

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MegaBox與foodpanda外賣平台於今日起推出「MB40」優惠碼。（MegaBox提供圖片）

MegaBox與foodpanda外賣平台於今日起推出「MB40」優惠碼，購買外賣滿150元，可即享40元優惠，全單最高可享4折優惠。

【疫苗通行證】入商場須掃描「安心出行」　信和商場：出入口將加強人手

MegaBox與foodpanda合作，由2月24日起，顧客可透過foodpanda外賣送遞服務下單，於指定MegaBox餐廳點選及訂購滿150元，及結賬前輸入「MB40」優惠碼，即可享減40元優惠。

美食外送及外賣自取均可享用優惠碼，每位foodpanda用戶於推廣期內，更可使用優惠碼最多20次。此優惠包括29間MegaBox環球美食商戶，例如提供中式佳餚的鳯城1954及將中式名菜注入新元素的上海小南國、提供多款日式定食及和風滋味十足的竹虎京堂、樂拉麵及爆丼屋等。

顧客更可與多間MegaBox餐廳提供的獨家精選優惠同時使用，全單最高可享4折優惠。此外，MegaBox 更同時推出「美饌多重賞」，下午6時後於食肆消費滿200元即可換領30元麥當勞現金券，及最高4小時免費泊車。

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責任編輯：葉泳珊

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