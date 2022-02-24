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【烏克蘭】特朗普為讚普京解畫 批俄國出兵「悲傷」

環球政治 14:16 2022/02/24

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美國前總統特朗普日前就俄羅斯的行動，稱讚俄羅斯總統普京。有傳他近日為讚揚普京解畫，指對方以小代價換取一個國家，但他稱不樂見普京玩弄美國現總統拜登。但其後特朗普卻反口，指派兵對全球而言十分糟糕，強調自己任內決不會發生同類事件。

【烏克蘭】普京對烏東採取軍事行動 基輔傳多次爆炸 【下一頁】

特朗普（Donald Trump）的哈靈頓（Liz Harrington）發言人周三（23日）發表聲明，特朗普稱普京（Vladimir Putin）把拜登（Joe Biden）玩弄在鼓掌中，此事絕不樂見。而有片段流出，指特朗普不滿因自己稱讚普京而被批評。

片段中特朗普解釋，指普京聰明是因為對方只耗費2美元的制裁代價佔領一個國家，取得大批土地，而且毫不費力。據悉影片拍攝於特朗普位於佛羅里達州的海湖莊園，惟未知拍攝日期時間。

柏林巴黎地標亮黃藍燈 聲援烏克蘭 【下一頁】

同日，特朗普受訪時表示，出兵一事在自己任內絕對不可能發生，強調俄軍今次行動對全球而言是一件十分悲傷的事件，將會喪失不少無辜性命。

白宮亦有回應特朗普的言論，發言人普薩基（Jen Psaki）指白宮不會聽從一個讚揚普京之人的建議，強調拜登政府與前任政府採取不同策略，指或正因如此拜登現時才能團結全球，共同對抗俄羅斯的侵略行動（aggression）。

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責任編輯：吳漢培

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