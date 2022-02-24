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【LinkedIn】LinkedIn推全新Podcast Network　邀專家提供職業導向小貼士

科技 15:02 2022/02/24

分享：

LinkedIn Podcast Network將主打提供與職場趨勢相關的的節目，探討技術、心理健康管理、招聘流程等的議題。（法新社）

播客（Podcast）的受歡迎程度正處於歷史最高水平，數碼媒體研究機構Edison Research的報告顯示，現在約有8,000萬美國人每周收聽Podcast，並預計到2023年，Podcast收入將超過20億美元（約156億港元）。為迎合日益流行的Podcast潮流，LinkedIn亦宣布推出Podcast Network，以提供更多專業的職業導向予用戶。

【網絡安全】搵工要小心！　假冒LinkedIn詐騙電郵數目大增232%

積極招攬知名創作者加入

據悉，LinkedIn Podcast Network將主打提供與職場趨勢相關的的節目，探討技術、心理健康管理、招聘流程等的議題。LinkedIn表示，Podcast Network將由內部員工和外部專家聯合創作，創作者來自不同頂尖行業，同時LinkedIn News內部也會自家創作的節目。現時LinkedIn也正積極招攬一些知名創作者加入，包括：資深科技記者Alex Kantrowitz和作家Jonathan Fields。

【LinkedIn】打造成職場版Clubhouse　LinkedIn增直播平台

透過LinkedIn應用程式，用戶可在Podcast節目的主頁上，點擊關注及訂閱。而聽眾也將能夠通過Apple Podcasts和Spotify等收聽節目。

LinkedIn強調，用戶也可在LinkedIn上，與Podcast團隊建立聯繫，從被動的收聽角色，延伸至真實的對話體驗，「Podcast主持人屆時將會透過帖文、影片、新聞簡報、LinkedIn Live活動等方式與聽眾進行互動。」

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

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