【ESG】富信調查：全球僅得逾兩成私募基金完成ESG整合　成本和資源是轉型最大障礙

▲ 富信調查：全球僅得逾兩成私募基金完成ESG整合 成本和資源是轉型最大障礙

富信集團（Intertrust Group）發表研究報告，指雖然95%的私募基金財務總監，意識到其有限合夥人認同ESG的重要性，但當中只有28%已經完成ESG整合過程。另外，有84%的財務總監已經為其公司指定ESG、企業社會責任（CSR）或可持續發展政策，顯示有關公司均認同這方面的改變勢在必行。

富信聯同《Global Custodian》，在去年12月至今年1月期間，對全球超過300名私募基金財務總監進行抽樣調查，有57%的財務總監認為，成本和資源方面的限制，是將ESG納入投資流程的最大障礙；有51%的財務總監認為，管理多個ESG數據來源的複雜性、如何量化和監控ESG實施過程等，都是ESG整合的重要挑戰。

富信集團表示，私募基金如無法滿足有關ESG的要求，未來將在競爭上處於劣勢，並可能遭受監管壓力。目前，有近三分之二的財務總監正在加大對科技基礎的投資，以滿足對處理ESG數據的需求。另外，有43%的財務總監會對投資組合的ESG表現進行每周評估，25%會選擇每日評估。

富信集團營運總監兼全球基金及產品主管Chitra Baskar表示，金融服務，特別是私募基金經理，需要時間及過程去接受採納ESG等轉變，目前有50%的受訪者已計劃透過外判給專業基金管理公司，來應對這個問題，以便專注於自身核心投資能力。Chitra Baskar又預計，這個數字在未來幾年會繼續增加。

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