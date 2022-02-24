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【商湯 20】季檢「擺烏龍」 商湯科指權重降至0.24% 股價曾挫近16%

股樓投資 13:38 2022/02/24

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恒生指數公司上周五（18日）公佈季檢結果，其中商湯（00020）獲納入科指成份股，並會佔該指數的3.94%比重。惟恒指公司出現罕見的「彈弓手」事件，昨晚（23日）發通告指，商湯在指數的比重只有0.24%。

同場加映﹕【溫股知新】三項因素累港股 匯控部署勿亂估

恒指公司指，經進一步分析後，將於下月7日被納入科指的商湯，指數流通系數由原先的35%降低至2%，故在科指的模擬比重將由3.94%被調整成0.24%，收窄3.7個百分點，是各成份股當中最低。被動基金買貨規模由原先估計達18億元，急降至1億元。

【海底撈 6862】海底撈去年關店300家 預告盈轉虧 全年最多蝕45億【見下頁

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商湯自上周五被列入科指，連升3日，累升近兩成。今日受消息拖累下，一度跌16%，低見6.2元，最近報6.5元，仍跌11.9%，成交額5.5億元。

同場加映﹕【青姐話】港股重心下移 惟信心不能移

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記者：郭秀慧

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商湯科技（00020） 港股 恒生指數

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